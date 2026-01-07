FRANCUSKA: Spremamo plan ako Amerika krene na Grenland
FRANCUSKA zajedno sa partnerima radi na planu odgovora u slučaju da Sjedinjene Američke Države sprovedu pretnju o preuzimanju Grenlanda, izjavio je danas francuski šef diplomatije Žan-Noel Baro, u trenutku kada Evropa pokušava da se izbori sa ambicijama predsednika SAD Donalda Trampa u tom regionu.
Američko vojno preuzimanje Grenlanda od dugogodišnjeg saveznika Danske izazvalo bi ozbiljan potres u transatlantskim odnosima, uz snažne posledice po NATO i dodatno produbljivanje jaza između Trampa i evropskih lidera. Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je da će to pitanje biti pokrenuto na sastanku sa ministrima spoljnih poslova Nemačke i Poljske kasnije tokom dana.
- Želimo da preduzmemo mere, ali želimo da to uradimo zajedno sa našim evropskim partnerima – rekao je Baro za radio France Inter.
Lideri evropskih sila i Kanade tokom ove sedmice stali su jedinstveno u odbranu Grenlanda, ističući da taj arktički ostrvski prostor pripada njegovom narodu.
Baro tvrdi da je Rubio isključio mogućnost invazije
Tramp je poslednjih dana ponovio da želi da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, ideju koju je prvi put izneo još 2019. godine, tokom svog prvog mandata u Beloj kući. On tvrdi da je ostrvo ključno za američku vojnu strategiju i da Danska ne čini dovoljno da ga zaštiti.
Bela kuća je juče saopštila da Tramp razmatra različite opcije za sticanje Grenlanda, uključujući i potencijalnu upotrebu američke vojske, uprkos protivljenju evropskih saveznika. Međutim, Baro je naveo da je šef američke diplomatije Marko Rubio isključio mogućnost vojne operacije.
- Juče sam lično razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, koji je potvrdio da to nije pristup koji je usvojen i da je isključena mogućnost invazije na Grenland – rekao je Baro.
Evropa strahuje od presedana posle događaja u Venecueli
Američka vojna operacija tokom vikenda, u kojoj je zarobljen predsednik Venecuele, izazvala je dodatnu zabrinutost u Evropi da bi i Grenland mogao postati meta sličnog scenarija.
Visoki američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, izjavio je da Tramp i njegovi savetnici razmatraju više načina za sticanje Grenlanda, uključujući i kupovinu. I Danska i vlasti Grenlanda jasno su poručile da ostrvo nije na prodaju.
Kopenhagen i Nuk traže hitan dijalog sa Vašingtonom
Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen i njegova koleginica iz Grenlanda Vivijan Mocfelt zatražili su hitan sastanak sa Markom Rubiom kako bi razgovarali o nastaloj situaciji.
- Prepirke moraju ustupiti mesto dijalogu. I to odmah – poručio je Rasmusen u objavi na društvenim mrežama.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
TREĆI LET ZA 24 SATA: Ruska vojska hitno evakuiše osoblje iz ambasade u Izraelu?
07. 01. 2026. u 15:56
ALEP PONOVO U PLAMENU: Izbili žestoki sukobi između sirijske vojske i Kurda (FOTO/VIDEO)
07. 01. 2026. u 15:45
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)