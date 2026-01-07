FRANCUSKA: Spremamo plan ako Amerika krene na Grenland

FRANCUSKA zajedno sa partnerima radi na planu odgovora u slučaju da Sjedinjene Američke Države sprovedu pretnju o preuzimanju Grenlanda, izjavio je danas francuski šef diplomatije Žan-Noel Baro, u trenutku kada Evropa pokušava da se izbori sa ambicijama predsednika SAD Donalda Trampa u tom regionu.

Američko vojno preuzimanje Grenlanda od dugogodišnjeg saveznika Danske izazvalo bi ozbiljan potres u transatlantskim odnosima, uz snažne posledice po NATO i dodatno produbljivanje jaza između Trampa i evropskih lidera. Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je da će to pitanje biti pokrenuto na sastanku sa ministrima spoljnih poslova Nemačke i Poljske kasnije tokom dana.

- Želimo da preduzmemo mere, ali želimo da to uradimo zajedno sa našim evropskim partnerima – rekao je Baro za radio France Inter.

Lideri evropskih sila i Kanade tokom ove sedmice stali su jedinstveno u odbranu Grenlanda, ističući da taj arktički ostrvski prostor pripada njegovom narodu.

Baro tvrdi da je Rubio isključio mogućnost invazije

Tramp je poslednjih dana ponovio da želi da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, ideju koju je prvi put izneo još 2019. godine, tokom svog prvog mandata u Beloj kući. On tvrdi da je ostrvo ključno za američku vojnu strategiju i da Danska ne čini dovoljno da ga zaštiti.

Bela kuća je juče saopštila da Tramp razmatra različite opcije za sticanje Grenlanda, uključujući i potencijalnu upotrebu američke vojske, uprkos protivljenju evropskih saveznika. Međutim, Baro je naveo da je šef američke diplomatije Marko Rubio isključio mogućnost vojne operacije.

- Juče sam lično razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, koji je potvrdio da to nije pristup koji je usvojen i da je isključena mogućnost invazije na Grenland – rekao je Baro.

Evropa strahuje od presedana posle događaja u Venecueli

Američka vojna operacija tokom vikenda, u kojoj je zarobljen predsednik Venecuele, izazvala je dodatnu zabrinutost u Evropi da bi i Grenland mogao postati meta sličnog scenarija.

Visoki američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, izjavio je da Tramp i njegovi savetnici razmatraju više načina za sticanje Grenlanda, uključujući i kupovinu. I Danska i vlasti Grenlanda jasno su poručile da ostrvo nije na prodaju.

Kopenhagen i Nuk traže hitan dijalog sa Vašingtonom

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen i njegova koleginica iz Grenlanda Vivijan Mocfelt zatražili su hitan sastanak sa Markom Rubiom kako bi razgovarali o nastaloj situaciji.

- Prepirke moraju ustupiti mesto dijalogu. I to odmah – poručio je Rasmusen u objavi na društvenim mrežama.

