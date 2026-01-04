U RUSIJI se formira posebna civilizacija koja će postati privlačna za značajan broj zemalja u svetu, izjavio je patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril u besedi nakon bogosluženja u Uspenskom saboru Moskovskog Kremlja.

Foto AP

- Upravo se u Rusiji oblikuje posebna civilizacija koja će, bez sumnje, biti privlačna za veliki broj država širom sveta. Posebnost savremene ruske civilizacije jeste u tome što spajamo naprednu nauku, razvijen politički sistem i snažnu ekonomiju sa iskrenom i dubokom verom u Gospoda i Spasitelja - rekao je patrijarh, a prenosi sajt Ruske pravoslavne crkve.

On je istakao da se, za razliku od „naprednih zemalja Zapada koje se odriču Boga“, u Rusiji grade hiljade hramova. Istovremeno je naglasio da se zemlja nalazi „na prvoj liniji naučnog i tehnološkog razvoja“.

- O snazi naše države svedoče izuzetna naučna dostignuća, uključujući i oblasti kojih se naučna misao većine zapadnih zemalja još nije ni dotakla - poručio je patrijarh Kiril.

(Sputnjik)

