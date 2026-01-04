Svet

TRAMPOVI LJUDI NAJAVILI VENECUELANSKI SCENARIO U EVROPI?! Stigao ekspresan odgovor: Očekujemo poštovanje teritorijalnog integriteta

04. 01. 2026. u 15:00

OBJAVA Keti Miler, desničarke i supruge Stefana Milera, Trampovog moćnog zamenika šefa osoblja za politiku uznemirila je Dance.

AP Photo/Matt Rourke

Ona je kasno sinoć na društvenoj mreži "Iks" podelila kartu Grenlanda preko koje je bila postavljena američka zastava, uz kratak komentar: "SOON" ("USKORO").

Na objavu je reagovao danski ambasador u SAD Džesper Moler Sorensen, koji je objavu podelio uz, kako je naveo, "prijateljski podsetnik" na dugogodišnje odbrambene veze dve zemlje.

- SAD i Danska su bliski saveznici i tako bi trebali da nastave da sarađuju. Bezbednost SAD ujedno je bezbednost Grenlanda i Danske. Grenland je već deo NATO-a - poručio je Sorensen, dodavši da dve zemlje već blisko sarađuju na Arktiku.

Naglasio je i da je Danska u 2025. povećala izdvajanja za odbranu na 13,7 milijardi dolara, upravo za bezbednost Arktika i severnog Atlantika.

- I da, očekujemo puno poštovanje teritorijalnog integriteta Kraljevine Danske - dodao je.

