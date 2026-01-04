TRAMPOVI LJUDI NAJAVILI VENECUELANSKI SCENARIO U EVROPI?! Stigao ekspresan odgovor: Očekujemo poštovanje teritorijalnog integriteta

OBJAVA Keti Miler, desničarke i supruge Stefana Milera, Trampovog moćnog zamenika šefa osoblja za politiku uznemirila je Dance.

AP Photo/Matt Rourke

Ona je kasno sinoć na društvenoj mreži "Iks" podelila kartu Grenlanda preko koje je bila postavljena američka zastava, uz kratak komentar: "SOON" ("USKORO").

Na objavu je reagovao danski ambasador u SAD Džesper Moler Sorensen, koji je objavu podelio uz, kako je naveo, "prijateljski podsetnik" na dugogodišnje odbrambene veze dve zemlje.

- SAD i Danska su bliski saveznici i tako bi trebali da nastave da sarađuju. Bezbednost SAD ujedno je bezbednost Grenlanda i Danske. Grenland je već deo NATO-a - poručio je Sorensen, dodavši da dve zemlje već blisko sarađuju na Arktiku.

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 4, 2026

Naglasio je i da je Danska u 2025. povećala izdvajanja za odbranu na 13,7 milijardi dolara, upravo za bezbednost Arktika i severnog Atlantika.

- I da, očekujemo puno poštovanje teritorijalnog integriteta Kraljevine Danske - dodao je.