BRITANIJA UDARILA NA TRAMPA: London odbacio njegove tvrdnje da ne radi na okončanju rata u Ukrajini

BRITANSKA vlada danas je odbacila tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da evropski lideri provode previše vremena raspravljajući o ratu u Ukrajini bez konkretnih rezultata.

Foto AP

Tramp je, u intervjuu za Politiko juče, rekao da evropski lideri „previše pričaju“ o sukobu, ali ne doprinose njegovom okončanju. - Oni ne proizvode ništa - rekao je Tramp.

- Mi pričamo o Ukrajini. Oni pričaju, ali ne proizvode ništa. A rat se samo nastavlja i nastavlja - kazao je.

Ironično, upravo je Politiko danas proglasio Trampa najuticajnijom osobom koja oblikuje evropsku politiku u narednoj godini, priznanje koje je prethodno dodeljeno ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, italijanskoj premijerki Đorđi Meloni i mađarskom premijeru Viktoru Orbanu.

- Odbacujemo Trampove izjave - Portparol britanskog premijera Kira Starmera suprotstavio se Trampovom tumačenju mirovnih pregovora, koji su ušli u ključnu fazu skoro četiri godine nakon početka ruske invazije.

- Ja bih to odbacio - rekao je njegov portparol.

Foto: Profimedia

- Videli ste broj zemalja uključenih u diskusije Koalicije voljnih. Takođe ste videli rad koji je Velika Britanija obavila u smislu vođenja odgovora na sankcije, uključujući i protiv takozvane flote u senci - rekao je.

Ipak, potvrdio je da podrška Velike Britanije američkom mirovnom planu za Ukrajinu ostaje snažna i pozdravio je „značajne napore SAD da se donese mir Ukrajini, koji niko više ne želi od predsednika Zelenskog“.

Portparol je takođe odbacio Trampov opis Evrope kao „neuspešnog“ kontinenta kojim upravljaju „slabi“ ljudi.

- Videli ste snažan odnos između premijera i predsednika - dodao je, ističući nedavno potpisani trgovinski sporazum između SAD i Velike Britanije kao primer saradnje usmerene na „obezbeđivanje, zaštitu i stvaranje radnih mesta“.

Takođe je pomenuo jedinstvo zemalja E3 - Velike Britanije, Nemačke i Francuske - koje su razgovarale sa Zelenskim u ponedeljak, rekavši: - Nastavićemo da ulažemo napore da ojačamo poziciju Ukrajine, da okončamo ovaj varvarski rat - kazao je.

Tramp je takođe napao gradonačelnika Londona

Foto: Tanjug/AP

U intervjuu, Tramp se osvrnuo i na gradonačelnika Londona Sadika Kana, tvrdeći da je prvi muslimanski gradonačelnik izabran „zato što je toliko ljudi došlo. Sada glasaju za njega“.

Diplomatski odgovor stigao je iz Dauning strita bez direktnog osporavanja ove tvrdnje.

Rečeno je da premijer ima jak odnos sa predsednikom SAD i jak odnos sa gradonačelnikom Londona, i u oba slučaja je posvećen zajedničkom radu kako bi se postigli bolji rezultati za britanski narod.

Ipak, Trampovi komentari izazvali su oštre reakcije među nekim poslanicima Laburističke stranke. - Snaga je sposobnost da se sarađuje sa drugima i da se oni pridruže, slušaju i sklapaju prijateljstva - rekla je Emili Tornberi, predsednica Odbora za spoljne poslove.

- Nije jako pokušavati da se guraju drugi ljudi - rekla je.

Jedan poslanik Laburističke stranke, koji je tražio da ostane anoniman, priznao je da je „teško ostati smiren kada čitate Trampa kada je u punom zamahu“, dodajući da britanska vlada mora „biti apsolutno beskompromisna i neustrašiva u iznošenju svojih stavova“.

- Jasno je da Tramp vidi Putina kao saveznika u pokoravanju Evrope i to ne možemo dozvoliti - upozorio je.

Još jedan poslanik Laburista je ironično komentarisao Trampov stav o evropskoj politici.

- Dakle, dozvoljeno mu je da se meša u našu politiku, ali ne daj Bože da pokucam na vrata Kamali Haris - rekao je.

(IndeksHr)

BONUS VIDEO:

ADVOKAT RAJKOVIĆ O SLUČAJU ANDRIJANE NEŠIĆ: Gde je granica između sankcije i cenzure?