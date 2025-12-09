ZELENSKI ŠALJE IZMENJEN DOKUMENT O UKRAJINI, TRAMP BESAN: "Nisi ni pročitao sporazum"

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski u utorak je pripremio da pošalje Sjedinjenim Američkim Državama revidirane predloge za okončanje rata u Ukrajini, dok se sastao sa papom Leom XIV u Italiji.

Foto: Profimedia/ilustracija

Pritisak Vašingtona i revizija plana

Zelenski je u ponedeljak održao razgovore sa evropskim liderima u Londonu i Briselu dok predsednik SAD Donald Tramp nastavlja da vrši pritisak na Kijev radi postizanja sporazuma.

Tramp je optužio Zelenskog da čak nije ni pročitao predloge njegove administracije.

Početna verzija je među saveznicima Ukrajine ocenjena kao previše naklonjena Rusiji.

Zelenski je rekao da je raniji američki plan od 28 tačaka smanjen na 20 tačaka nakon razgovora SAD-a i Ukrajine tokom vikenda.

Ukrajinski i evropski zvaničnici „će raditi na tih 20 tačaka“, rekao je Zelenski na onlajn konferenciji za novinare u ponedeljak.

- Ne sviđa nam se sve sa čim su se naši partneri vratili. Iako to pitanje nije toliko sa Amerikancima koliko sa Rusima.Ali ćemo svakako raditi na tome, i kao što sam rekao, sutra uveče (utorak) učinićemo sve da pošaljemo naš stav SAD-u.

Spor oko teritorija i bezbednosnih garancija

Plan Vašingtona je podrazumevao da Ukrajina ustupi teritoriju koju Rusija nije zauzela u zamenu za bezbednosna obećanja koja su ispod kijevskih aspiracija za ulazak u NATO.

Zelenski je kao dva glavna kamena spoticanja naveo pitanje teritorija i međunarodnih bezbednosnih garancija.

- Da li zamišljamo ustupanje teritorija? Nemamo zakonsko pravo da to učinimo, prema ukrajinskom zakonu, našem ustavu i međunarodnom pravu. I nemamo nikakvo moralno pravo - rekao je Zelenski. - Ključno je znati šta će naši partneri biti spremni da urade u slučaju nove agresije Rusije. U ovom trenutku nismo dobili nikakav odgovor na to pitanje - rekao je Zelenski.

"Robusne bezbednosne garancije"

Zelenski se sastao sa papom Leom u njegovoj zemlji rezidenciji u Kastel Gandolfu blizu Rima i trebalo je da se sastane sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni kasnije u utorak.

Papa Leo je „izrazio svoju hitnu želju da trenutne diplomatske inicijative donesu pravedan i trajan mir“, saopštio je Vatikan nakon 30-minutnog susreta dvojice.

Meloni je bila odlučni pristalica Kijeva od ruske invazije, mada je jedan od njenih koalicionih saveznika, partija Liga Matea Salvinija, više skeptičan.

Rim je slao oružje Ukrajini, ali samo za upotrebu unutar zemlje. Meloni je takođe isključila slanje trupa u moguću nadzornu misiju koju su predložile Britanija i Francuska.

Italijanska vlada je prošle nedelje odložila odluku o obnovi vojne pomoći Ukrajini, s obzirom da trenutno ovlašćenje ističe 31. decembra. Salvini je navodno doveo u pitanje da li je ona neophodna s obzirom na trenutne pregovore.

Sastanci u Londonu i Briselu

Meloni je u to vreme insistirala da „dok god traje rat, uradićemo sve što možemo, kao što smo uvek radili, da pomognemo Ukrajini da se brani“.

U ponedeljak se Zelenski u Londonu sastao sa liderima Britanije, Francuske i Nemačke pre nego što je otišao u Brisel na razgovore sa čelnicima EU i NATO-a.

Foto: Tanjug/AP

- Suverenitet Ukrajine mora biti poštovan. Bezbednost Ukrajine mora biti garantovana, na dugi rok, kao prva linija odbrane naše Unije - rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nakon ponedeljkovog susreta.

Francuski predsednik Emanuel Makron napisao je na Iks-u nakon londonskog sastanka da „pripremamo robusne bezbednosne garancije i mere za obnovu Ukrajine“.

Makron je rekao da je „glavno pitanje“ pronaći „konvergenciju“ između evropsko-ukrajinske pozicije i pozicije Sjedinjenih Država.

Trampov pritisak i sankcije Rusiji

Tramp je ispoljavao različite stavove prema Ukrajini otkako se vratio na funkciju u januaru, u početku prekorevajući Zelenskog što nije zahvalan na američkoj podršci.

Ali je istovremeno bio frustriran što napori da se ubedi ruski predsednik Vladimir Putin da okonča rat nisu dali rezultate, pa je nedavno uveo sankcije ruskim naftnim kompanijama.

(Kijev post)