VANREDNO STANJE U OVOJ EVROPSKOJ ZEMLJI: Uzbuna na granici zbog Putinovog najvećeg saveznika

09. 12. 2025. u 09:22

LITVANIJA je proglasila vanredno stanje zbog pretnje po javnu bezbednost koju predstavljaju krijumčarski baloni poreklom iz Belorusije, saopštila je danas vlada.

Foto: Profimedia

Litvanija proglasila vanredno stanje

Litvanija tvrdi da Belorusija dopušta krijumčarima da koriste meteorološke balone za šverc cigareta preko granice, što je više puta primoravalo aerodrom u Viljnusu da obustavi operacije i ometalo vazdušni saobraćaj, preneo je Rojters.

Trajanje vanrednog stanja još nije precizirano.

Belorusija negira odgovornost

Belorusija je negirala odgovornost za incidente i optužila Litvaniju za provokacije, uključujući navodno slanje drona sa "ekstremističkim" materijalom, dok je Litvanija te tvrdnje odbacila kao neosnovane.

Litvanija je članica NATO i Evropske unije, a ranije je bila deo Sovjetskog Saveza.

(Tanjug)

