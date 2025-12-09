VANREDNO STANJE U OVOJ EVROPSKOJ ZEMLJI: Uzbuna na granici zbog Putinovog najvećeg saveznika
LITVANIJA je proglasila vanredno stanje zbog pretnje po javnu bezbednost koju predstavljaju krijumčarski baloni poreklom iz Belorusije, saopštila je danas vlada.
Litvanija proglasila vanredno stanje
Litvanija tvrdi da Belorusija dopušta krijumčarima da koriste meteorološke balone za šverc cigareta preko granice, što je više puta primoravalo aerodrom u Viljnusu da obustavi operacije i ometalo vazdušni saobraćaj, preneo je Rojters.
Trajanje vanrednog stanja još nije precizirano.
Belorusija negira odgovornost
Belorusija je negirala odgovornost za incidente i optužila Litvaniju za provokacije, uključujući navodno slanje drona sa "ekstremističkim" materijalom, dok je Litvanija te tvrdnje odbacila kao neosnovane.
Litvanija je članica NATO i Evropske unije, a ranije je bila deo Sovjetskog Saveza.
(Tanjug)
