AMERIKA SPREMA NOVI UDAR NA KINU: FCC zabranjuje kineskim telekomunikacionim kompanijama da se povežu na američke mreže
AMERIČKA Federalna komisija za komunikacije (FCC) saopštila je danas da bi mogla da zabrani velikim kineskim telekomunikacionim kompanijama da se povežu na američke mreže.
Razlog za to su nastojanje američke vlade da spreči automatske pozive, što je najnovija akcija u nizu, koje je Vašington preduzeo protiv Pekinga, preneo je Rojters.
FCC je izdala naredbe u kojima se navodi da China Mobile, China Telecom i China Unicom moraju da reše probleme sa svojim sertifikatima u agencijinoj bazi podataka za ublažavanje automatskih poziva.
Komisija je izrazila zabrinutost u vezi s tim da li pomenuti pozivi treba da ostanu u bazi podataka.
Ako ih FCC ukloni iz baze podataka, zahtevaće od svih posredničkih provajdera, kao i provajdera glasovnih usluga koji obrađuju pozive u Sjedinjenim Američkim Državama da prestanu da primaju sve pozive direktno od kineskih telekomunikacionih kompanija.
(Tanjug)
