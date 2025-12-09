Svet

AMERIKA SPREMA NOVI UDAR NA KINU: FCC zabranjuje kineskim telekomunikacionim kompanijama da se povežu na američke mreže

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 12. 2025. u 01:00

AMERIČKA Federalna komisija za komunikacije (FCC) saopštila je danas da bi mogla da zabrani velikim kineskim telekomunikacionim kompanijama da se povežu na američke mreže.

АМЕРИКА СПРЕМА НОВИ УДАР НА КИНУ: ФЦЦ забрањује кинеским телекомуникационим компанијама да се повежу на америчке мреже

Foto: Profimedia

Razlog za to su nastojanje američke vlade da spreči automatske pozive, što je najnovija akcija u nizu, koje je Vašington preduzeo protiv Pekinga, preneo je Rojters.

FCC je izdala naredbe u kojima se navodi da China Mobile, China Telecom i China Unicom moraju da reše probleme sa svojim sertifikatima u agencijinoj bazi podataka za ublažavanje automatskih poziva.

Komisija je izrazila zabrinutost u vezi s tim da li pomenuti pozivi treba da ostanu u bazi podataka.

Ako ih FCC ukloni iz baze podataka, zahtevaće od svih posredničkih provajdera, kao i provajdera glasovnih usluga koji obrađuju pozive u Sjedinjenim Američkim Državama da prestanu da primaju sve pozive direktno od kineskih telekomunikacionih kompanija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TA KUĆA JE STVARNO UKLETA Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku
Zločin

0 13

"TA KUĆA JE STVARNO UKLETA" Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku

PRVI rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79). Zatim je sebi istim sečivom naneo više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.

07. 12. 2025. u 13:36

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTORIJSKA ODLUKA! Mečevi imaju ČETVRTINE na Svetskom prvenstvu u fudbalu u Americi, Kanadi i Meksiku!

ISTORIJSKA ODLUKA! Mečevi imaju ČETVRTINE na Svetskom prvenstvu u fudbalu u Americi, Kanadi i Meksiku!