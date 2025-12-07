UZBUNA U LONDONU! Naoružana policija juriša na lice mesta
INCIDENT se dogodio na jednom od najprometnijih aerodroma u Evropi.
Hitne službe, među kojima je i naoružana policija, upravo reaguju na "incident" na aerodromu Hitrou u Londonu.
Veliki "incident" na aerodromu Hitrou u Londonu
Kako prenose tamošnji mediji, nekoliko ljudi je povređeno na aerodromu Hitrou.
Londonska Hitna pomoć je saopštila da je u 8.40 časova proglašen "ozbiljan incident".
Došlo je do poremećaja u radu metroa i železnice.
Policija pretražuje parking
Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi kako naoružana policija pretražuje parking na aerodromu Hitrou, dok su vozači i dalje zaglavljeni u svojim automobilima.
- Ko zna šta se dešava na Hitrou T3, zaglavljen sam ovde skoro sat vremena, a naoružana policija pretražuje svaki automobil u blizini - napisao je jedan od vozača na društvenim mrežama.
Policija: Uhapšen muškarac zbog sumnje na napad
Londonska policija saopštila je da je danas na londonskom aerodromu Hitrou više ljudi poprskano "nekom vrstom biber spreja".
Jedan muškarac je uhapšen zbog sumnje na napad.
- Policija je prisutna na aerodromu Hitrou dok istražujemo okolnosti napada na više ljudi jutros. Grupa muškaraca je poprskala nekoliko ljudi onim što se veruje da je neka vrsta biber spreja, a zatim su napustili mesto događaja. Naoružani pripadnici policije su izašli na teren i uhapsili jednog muškarca zbog sumnje na napad. On je i dalje u pritvoru, a istraga se nastavlja u potrazi za drugim osumnjičenima - navodi se u saopštenju policije.
Na licu mesta je intervenisala i Hitna pomoć, a povređene osobe su prevezene u bolnicu.
- U ovoj fazi, verujemo da je u incidentu učestvovala grupa ljudi koji se poznaju, a svađa je eskalirala i rezultirala povređivanjem više ljudi. Naši službenici su brzo reagovali i biće pojačano policijsko prisustvo na aerodromu Hitrou tokom celog jutra, kako bi se nastavila istraga i osigurala bezbednost ljudi u tom području. Ne tretiramo ovaj incident kao terorizam - naveo je komandant policije Piter Stivens.
