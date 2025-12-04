RUSKI GENERAL ŠOKIRAO SVE "Rekli su da ćemo pregaziti ukrajinu u 3 dana: Obaveštajci su debelo podbacili, opet smo bili nespremni za rat

BIVŠI visoki zapovednik ruske vojske Vladimir Čirkin, oštro je kritikovao obaveštajne službe Kremlja zbog njihovih akcija u Ukrajini pre početka rata 2022, rekavši da su naveli Moskvu da pokrene veliku invaziju za koju nije bila spremna.

Foto: Tanjug/AP

Bivši visoki zapovednik ruske vojske Vladimir Čirkin, prošle nedelje oštro je kritikovao obaveštajne službe Kremlja zbog njihovih akcija u Ukrajini pre nego što su ruske trupe izvršile invaziju na zemlju krajem februara 2022. godine, rekavši da su naveli Moskvu da pokrene veliku invaziju za koju nije bila spremna.

Komentari penzionisanog general-potpukovnika Vladimira Čirkina, koji je komandovao ruskim kopnenim snagama od 2012. do 2013. godine, neobično su kritični za visokog ruskog vojnog zvaničnika, čak i među onima koji više nisu u službi.

-Ako se sećate, u februaru 2022. godine svi su počeli da pričaju da će se rat završiti za tri dana. Sada ćemo ih pregaziti, rekao je Čirkin u intervjuu za rusku radio stanicu RBC 27. novembra. „Ali nažalost, nije se tako ispostavilo. Dao bih celoj našoj ruskoj obaveštajnoj zajednici negativnu ocenu“, dodao je.

Foto Tanjug/AP

„TO JE BILO POTPUNO SUPROTNO NjIHOVIM PROCENAMA“

Čirkin je u intervjuu – koji je ranije ove nedelje istakao ukrajinski novinar Denis Kazanski – rekao da je Moskva „tradicionalno“ pogrešno procenila ravnotežu snaga, potcenjujući protivnika i precenjujući efikasnost sopstvenih snaga, kako je izvestio Business Insider.

-Da budem iskren – ne nameravam nikoga da kritikujem – ali po mom mišljenju, Rusija je ponovo bila nespremna za rat, kao što je bila prethodnih godina i vekova, rekao je Čirkin, dodajući da je rusko rukovodstvo bilo zavedeno verovanjem da 70 odsto ukrajinskog stanovništva podržava uspostavljanje proruske vlade. „Ispostavilo se da je potpuno suprotno. 30 odsto za nas i 70 odsto protiv“, rekao je. „Naučili smo ozbiljno okrutnu lekciju u prvih nekoliko nedelja“, dodao je.

Foto MO Rusije

Čirkin je takođe rekao da su ruske snage u ranim fazama invazije verovatno patile od „sindroma Tbilisija“ (termin koji opisuje nevoljnost sovjetskih oficira i vojnika da donose taktičke odluke ili poštuju naređenja nakon tragedije 9. aprila 1989. u gruzijskoj prestonici Tbilisiju, gde je mirni protest nasilno rasterao, a oklevanje vojnika i oficira proisteklo je iz uočenog nedostatka jasnog lanca odgovornosti, što je učinilo oficire na terenu nevoljnim da deluju bez eksplicitnih naređenja viših vlasti, prim. aut.).

Ove procene penzionisanog ruskog generala u velikoj meri se poklapaju sa zapadnim i ukrajinskim analizama ranih meseci rata, koje su takođe otkrile da je Rusija grubo pogrešno procenila svoju sposobnost da osvoji Kijevski region. Nakon nedelja potpunog haosa u vojnim snagama, loše logistike i neuspeha u postizanju vazdušne nadmoći, Kremlj se povukao iz područja ukrajinske prestonice krajem marta.

Foto Tanjug/AP

OPTUŽBE ZA MITO

Čirkinova otvorenost u diskusiji o ovom pitanju, izveštava Business Insider, iznenadila je čak i voditelja emisije, Jurija Tamanceva. -Iskreno, nisam očekivao takvu otvorenost na samom početku našeg razgovora, rekao je Tamancev.

Rusija je zabranila širenje „lažnih informacija“ o ruskoj vojsci i ratu u Ukrajini, što nosi zatvorsku kaznu do 15 godina. Ali Čirkin, čiji je vojni čin isti kao i čin trozvezdičnog generala NATO-a, nije javno osporio zvanično obrazloženje Moskve za invaziju na Ukrajinu. Ostatak njegovog razgovora sa Tamancevim fokusirao se na to kako su se ruski rat i akcije ruskih snaga razvijali poslednjih godina i kako bi trupe Kremlja mogle da ostvare moskovsku viziju pobede.

Čirkin je smenjen sa svoje funkcije 2013. godine, kada je optužen za korupciju. Izgubio je čin nakon što je osuđen na pet godina zatvora zbog primanja mita od 450.000 rubalja u avgustu 2015. godine, ali mu je kazna preinačena u decembru. Penzionisani general-potpukovnik, koji je tvrdio da su optužbe i slučaj podmićivanja rezultat prevare njegovih podređenih, kasnije je vraćen na posao.

