HAOS U KIJEVU: Odlazak Jermaka pokrenuo lavinu - da li je Zelenski sledeći?

BURNA nedelja u Ukrajini pokazala je da politička karijera predsednika Vladimira Zelenskog visi o koncu, piše britanski Telegraf.

Ukrajinski predsednik prolazi kroz najtežu sedmicu od početka rata. U Kijevu, navodi list, vlada nestašica struje, napadi su gotovo svakodnevni, a Zelenski je izgubio šefa kabineta Andreja Jermaka, čiji je odlazak usledio nakon antikorupcijske istrage.



U javnosti, ističe Telegraf, Zelenski izgleda staloženo: „Ukrajina pristupa svim diplomatskim naporima sa krajnjom ozbiljnošću — posvećeni smo postizanju pravog mira i zagarantovane bezbednosti“, saopštio je u utorak u rutinskoj objavi na društvenim mrežama nakon brifinga sa pregovaračkim timom koji se vratio sa razgovora sa Amerikancima na Floridi.

Kasnije tog dana sleteo je u Irsku u svoju prvu zvaničnu posetu toj zemlji od početka rata.

Kako Telegraf navodi, godinama su Vladimir Zelenski i Andrej Jermak bili nerazdvojni, a odlazak energičnog šefa kabineta prošlog petka, nakon racije u njegovoj kancelariji od strane antikorupcijskih organa, ostavio je veliku prazninu u srcu predsedničke administracije u Kijevu.

„Tehnički, da, [Zelenski može da preživi]“, kaže Vladimir Fesenko, direktor kijevskog političkog tink-tenka Penta. „Nauka pokazuje da možete nastaviti da živite bez desne ruke.“

U mnogim aspektima, ova politička amputacija biće pozitivna za ukrajinskog predsednika, ocenjuje britanski list, uklanjajući potencijalno fatalnu domaću političku krizu i zadovoljavajući zahteve širokog političkog spektra koji je bio otuđen od Jermakovog grubog stila.

Ali to ne znači da Zelenski neće pretrpeti posledice.

Navodna šema provizija od 100 miliona dolara u „Ukrenergu“ koja je srušila Jermaka (koji negira krivicu i nije osumnjičen u istrazi) narušila je ugled Zelenskog na domaćem terenu. Ali, najveći udarac ipak će biti nanet njegovom autoritetu. Jermak, stari prijatelj iz vremena kada je predsednik Ukrajine bio u šou-biznisu, crpeo je moć iz samog Zelenskog. Njegovo izbacivanje iz kruga moći zapanjujući je dokaz da ni ukrajinski lider nije nedodirljiv, navodi Telegraf.

Uz činjenicu da su se neprijatelji ukrajinskog predsednika, poput bivšeg predsednika Petra Porošenka, opozicionih poslanika i čak pojedinih članova stranke Zelenskog „Sluga naroda“ osećali dovoljno sigurnim da iznesu svoje zahteve i izbore se za njih, Jermakov odlazak poslednji je znak da se neformalno političko primirje koje traje od 2022. godine - raspada.

Porošenko i njegovi poslanici iz „Evropske solidarnosti“ bili su ti koji su blokirali govornicu parlamenta, ali možda još važnije, piše Telegraf, činjenica da se Zelenskom može zvanično osporiti autoritet odraz je njegovog opadajućeg rejtinga među građanima. U stvarnosti, mnogi Ukrajinci privatno gunđaju o njemu.

Najnovije dostupne ankete, objavljene u oktobru, pokazuju da samo četvrtina veruje da bi on trebalo da ostane na vlasti nakon rata. Možda je upravo zato Zelenski i izjavio da se posle rata neće kandidovati za reizbor. Neobjavljene interne ankete navodno pokazuju da je poverenje u njega znatno opalo nakon korupcionaškog skandala.

Dakle, iako bi uklanjanje Jermaka moglo da zaustavi propadanje, isto tako može da ga proširi i ugrozi samog predsednika.

Politička optužba protiv Jermaka bila je da je monopolista koji je sistematski uklanjao sve zvaničnike sa trunkom nezavisnog mišljenja ili lične popularnosti. Ta optužba postoji mnogo pre skandala koji ga je srušio. Niz visokoprofilnih smena od početka sukoba sa Rusijom pripisivan je njegovoj želji da sve kontroliše, navodi jedan izvor, piše Telegraf.

Dodatna primedba bila je da je administraciju punio ljudima koji su se plašili da mu se suprotstave — i da je njegova opsesija da ima poslednju reč u svemu pretvorila u usko grlo brojne ključne projekte, uključujući diplomatske kontakte sa Zapadom.

- Niko ne žali zbog toga, osim možda Jermaka - kaže Solomija Bobrovska, poslanica opozicione stranke Glas.

Kao i mnogi poslanici, smatra da je Jermak izgradio mašineriju da zaobiđe i oslabi parlament. Možda će, predlaže, njegov naslednik obnoviti odnose između parlamenta i predsedničkog kabineta.

Prava opasnost za Zelenskog, kaže Fesenko, pojaviće se ako antikorupcijski istražitelji pronađu dokaze da je i sam umešan u korupcionašku aferu „Ukrenerga“.

Nema nikakvih naznaka da je Zelenski na bilo koji način umešan, ali čak i da je tako, i dalje se ozbiljno razmatra ko bi ga mogao naslediti, piše britanski list. Ako Donald Tramp uspe da izdejstvuje mirovni sporazum, to pitanje bi se moglo rešiti pre nego što se očekuje.

Dok rat traje (a uprkos mirovnim pregovorima mogao bi potrajati godinama, čak i decenijama), Ukrajina ne može legalno, a kamoli praktično, organizovati izbore, ocenjuje Telegraf.

Naravno, ukazuje list, demokratija se ne može neograničeno stavljati na pauzu. U nekom trenutku, Ukrajina će morati da pronađe način da održi izbore i dok se bori.



Odlazak Jermaka, kažu, pruža priliku za „prelazak na kolegijalniji pristup ratnom upravljanju“. Ne bi bilo savršeno, kaže jedan bivši zvaničnik, ali bi bar još neko vreme ublažilo demokratski deficit, zaključuje britanski Telegraf.

