Svet

POGINULA TRI TINEJDŽERA U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Automobil sleteo sa puta, pa završio u bazenu

Ana Đokić

03. 12. 2025. u 13:56

TRI mlade osobe poginule su danas u francuskom gradu Ale u teškoj saobraćajnoj nesreći, a prema prvim informacijama, njihov automobil je sleteo sa puta i završio na krovu u privatnom bazenu.

ПОГИНУЛА ТРИ ТИНЕЈЏЕРА У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ: Аутомобил слетео са пута, па завршио у базену

Foto Shutterstock

Nesreća se dogodila u noći između utorka 2. i srede 3. decembra oko 1.30 časova posle ponoći, prenosi BFMTV. Vozilo, Pežo 207, skliznulo je na mokrom kolovozu i udarilo u nisku ogradu, nakon čega je palo u bazen dubok više od 1,5 metara.

Žrtve, uzrasta 14, 15 i 19 godina, nastradale su utapanjem jer nisu mogle da izađu iz automobila, čiji su samo točkovi virili iz vode. Prve istrage pokazuju da žrtve nisu bile vezane sigurnosnim pojasom, dok još nije poznato ko je vozio.

U vozilu su pronađene tri ili četiri boce protooksida azota, ali nije potvrđeno da li su mladi konzumirali supstancu. Lokalni mediji navodi da su sve tri žrtve ranije bile poznate policiji zbog trgovine narkoticima, a petnaestogodišnjak je prethodnog vikenda bio u pritvoru zbog istog dela.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

“Snimak sa kamera otkriva sve: trenutak koji je šokirao Beograd”

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose