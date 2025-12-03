POGINULA TRI TINEJDŽERA U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Automobil sleteo sa puta, pa završio u bazenu

TRI mlade osobe poginule su danas u francuskom gradu Ale u teškoj saobraćajnoj nesreći, a prema prvim informacijama, njihov automobil je sleteo sa puta i završio na krovu u privatnom bazenu.

Foto Shutterstock

Nesreća se dogodila u noći između utorka 2. i srede 3. decembra oko 1.30 časova posle ponoći, prenosi BFMTV. Vozilo, Pežo 207, skliznulo je na mokrom kolovozu i udarilo u nisku ogradu, nakon čega je palo u bazen dubok više od 1,5 metara.

Žrtve, uzrasta 14, 15 i 19 godina, nastradale su utapanjem jer nisu mogle da izađu iz automobila, čiji su samo točkovi virili iz vode. Prve istrage pokazuju da žrtve nisu bile vezane sigurnosnim pojasom, dok još nije poznato ko je vozio.

U vozilu su pronađene tri ili četiri boce protooksida azota, ali nije potvrđeno da li su mladi konzumirali supstancu. Lokalni mediji navodi da su sve tri žrtve ranije bile poznate policiji zbog trgovine narkoticima, a petnaestogodišnjak je prethodnog vikenda bio u pritvoru zbog istog dela.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

“Snimak sa kamera otkriva sve: trenutak koji je šokirao Beograd”