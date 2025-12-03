HAOS U BUGARSKOJ: Predsednik zatražio hitnu ostavku vlade

PREDSEDNIK Bugarske Rumen Radev zatražio je u utorak uveče hitnu ostavku vlade i istakao da su vanredni izbori neizbežni zbog neusvajanja budžeta za 2026. godinu.

On je u obraćanju naciji rekao da je vlada "osramoćena" i poručio da su prevremeni izbori "jedini put napred".

Radev je naglasio da nemiri u Sofiji i drugim gradovima u ponedeljak nisu bili samo sukob između demonstranata i policije, već "rezultat provokacija ukorenjenih oligarhijskih interesa koji traže konfrontaciju".

On je pozvao sve građane da poštuju zakon i izbegavaju nasilje, ističući da provokacije ne mogu poništiti jasnu poruku javnosti: Bugari odbacuju aktuelnu vladu.

Radev je opisao proteste kao kulminaciju dugo potiskivanog nezadovoljstva, koje građani osećaju kroz generacije.

On je naglasio da demonstracije nisu bile organizovane samo zbog budžeta, već odražavaju šire probleme, uključujući odlazak u emigraciju više od milion Bugara i marginalizaciju običnih birača od strane političke elite.

Vlada Bugarske povukla je juče predlog budžeta za 2026. godinu iz parlamenta nakon velikog protesta u Sofiji.

Odluka je usledila dan nakon protesta, zbog predloga budžeta koji predviđa povećanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje u privatnom sektoru i usmeravanje više sredstava ka državnom sektoru.

U Sofiji je na protestima učestvovalo nekoliko desetina hiljada ljudi, a demonstracije su se održale i u većim gradovima poput Varne, Plovdiva, Burgasa, Stare Zagore, Dobriča, Slivena, Velikog Trnova, Šumena, Ruse, Loveca, Blagoevgrada.

Neki demonstranti su se sukobili sa policijom, koja je blokirala kancelarije vladajućih stranaka u Sofiji, a na protestu u Varni su bili prisutni i navijači, koje su organizatori pozvali da ne doprinose eskalaciji situacije.

