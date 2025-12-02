REKTORKA BEZ KVALIFIKACIJA? Kako je i zbog čega uhapšena Federika Mogerini

FEDERIKA Mogerini je u pritvoru zbog istrage koja se odnosi na sumnje u favorizovanje i moguću nelojalnu konkurenciju u Koledžu Evrope.

Mogerinijeva, koja je od 2014. do 2019. bila šefica evropske diplomatije, nalazi se na mestu rektora ovog prestižnog koledža koji školuje evropske diplomate.

Federika Mogerini je obavljala dužnost potpredsednice EK i visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku od 1. novembra 2014. do 30. novembra 2019. godine, dok je predsednik EK bio Žan Klod Junker. Prethodno je, osam meseci, bila šefica italijanske diplomatije.

Ubrzo posle prestanka službe u EK, Mogerini je saopštila da namerava da se kandiduje za mesto rektora Koledža Evrope. Njena odluka bila je predmet kritika, jer se smatralo da nije ispoštovala proceduru zapošljavanja, a neki su tvrdili i da ne poseduje potrebne akademske kvalifikacije. Uprkos tome, ipak je imenovana za rektorku.

Istragu vrši Kancelarija evropskog javnog tužioca, nezavisno pravosudno telo EU, zaduženo za borbu protiv prevara u vezi sa fondovima Evropske unije, kao i protiv svih drugih krivičnih dela koja ugrožavaju njene finansijske interese, kao što su korupcija, pranje novca i prekogranične prevare.

Reč je o nadnacionalnoj instituciji zaduženoj ne samo za sprovođenje istraga, već i za krivično gonjenje i izvođenje pred sud počinilaca takvih dela. Pretrese je sprovela belgijska savezna policija. Pre policijske akcije, Evropsko javno tužilaštvo zatražilo je ukidanje imuniteta kojim su raspolagali pojedini osumnjičeni, a taj zahtev je odobren, saopštilo je tužilaštvo, ne navodeći njihova imena ni funkcije.