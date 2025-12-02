REKTORKA BEZ KVALIFIKACIJA? Kako je i zbog čega uhapšena Federika Mogerini
FEDERIKA Mogerini je u pritvoru zbog istrage koja se odnosi na sumnje u favorizovanje i moguću nelojalnu konkurenciju u Koledžu Evrope.
Mogerinijeva, koja je od 2014. do 2019. bila šefica evropske diplomatije, nalazi se na mestu rektora ovog prestižnog koledža koji školuje evropske diplomate.
Federika Mogerini je obavljala dužnost potpredsednice EK i visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku od 1. novembra 2014. do 30. novembra 2019. godine, dok je predsednik EK bio Žan Klod Junker. Prethodno je, osam meseci, bila šefica italijanske diplomatije.
Ubrzo posle prestanka službe u EK, Mogerini je saopštila da namerava da se kandiduje za mesto rektora Koledža Evrope. Njena odluka bila je predmet kritika, jer se smatralo da nije ispoštovala proceduru zapošljavanja, a neki su tvrdili i da ne poseduje potrebne akademske kvalifikacije. Uprkos tome, ipak je imenovana za rektorku.
Istragu vrši Kancelarija evropskog javnog tužioca, nezavisno pravosudno telo EU, zaduženo za borbu protiv prevara u vezi sa fondovima Evropske unije, kao i protiv svih drugih krivičnih dela koja ugrožavaju njene finansijske interese, kao što su korupcija, pranje novca i prekogranične prevare.
Reč je o nadnacionalnoj instituciji zaduženoj ne samo za sprovođenje istraga, već i za krivično gonjenje i izvođenje pred sud počinilaca takvih dela. Pretrese je sprovela belgijska savezna policija. Pre policijske akcije, Evropsko javno tužilaštvo zatražilo je ukidanje imuniteta kojim su raspolagali pojedini osumnjičeni, a taj zahtev je odobren, saopštilo je tužilaštvo, ne navodeći njihova imena ni funkcije.
Preporučujemo
PRVE INFORMACIJE O RAZGOVORU PUTINA I VITKOFA: Oglasio se pomoćnik ruskog predsednika
02. 12. 2025. u 23:40
PAPA PROTIV UPOTREBE SILE: Stigao važan apel Trampu iz Vatikana
02. 12. 2025. u 23:20
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Dostavljač šutnuo ženu uz glavu iz čista mira
02. 12. 2025. u 23:00
ZAVRŠEN SASTANAK PUTINA I VITKOFA: Razgovori trajali skoro pet sati
02. 12. 2025. u 22:39
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)