LAVROV PORUČIO: Rusija i Kina rade na jačanju trgovinske i investicione saradnje
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Rusija i Kina rade na trgovinskoj i investicionoj saradnji.
- Relevantna odeljenja ekonomskog bloka ruske vlade rade na pitanjima vezanim za jačanje naše saradnje u oblastima trgovine i investicione saradnje, kao i u humanitarnoj sferi - rekao je on na početku sastanka sa svojim kineskim kolegom Vang Jijem, prenose RIA Novosti.
- Naši zadaci su, naravno, pre svega, da obezbedimo blisku koordinaciju po pitanjima međunarodne politike, uključujući stratešku stabilnost, pouzdanu bezbednost Ruske Federacije i Narodne Republike Kine i naše zajedničke akcije u međunarodnim strukturama - naglasio je Lavrov.
Ruski ministar spoljnih poslova je izjavio da što se češće budu održavali sastanci između ministara spoljnih poslova Rusije i Kine u svetu koji se brzo menja, to će efikasnije biti diplomatske veze između Moskve i Pekinga.
- Globalna situacija se brzo menja i zato što se češće sastajemo, to će naša saradnja biti efikasnija u jačanju diplomatskih veza između Rusije i Kine kako bi se unapredili nacionalni interesi naše dve zemlje - rekao je Lavrov.
On je napomenuo da će im današnji sastanak omogućiti da detaljno i poverljivo razgovaraju o svim pitanjima, kako dolikuje prijateljima i da nacrtaju konkretne korake za unapređenje sprovođenja sporazuma postignutih između lidera Rusije i Kine.
Ranije danas Vang Ji se sastao sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejem Šojguom radi bilateralnih konsultacija o strateškoj bezbednosti.
