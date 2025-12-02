Svet

LAVROV PORUČIO: Rusija i Kina rade na jačanju trgovinske i investicione saradnje

V.N.

02. 12. 2025. u 14:28

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Rusija i Kina rade na trgovinskoj i investicionoj saradnji.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool/Shutterstock/Ilustracija

 - Relevantna odeljenja ekonomskog bloka ruske vlade rade na pitanjima vezanim za jačanje naše saradnje u oblastima trgovine i investicione saradnje, kao i u humanitarnoj sferi - rekao je on na početku sastanka sa svojim kineskim kolegom Vang Jijem, prenose RIA Novosti.

 - Naši zadaci su, naravno, pre svega, da obezbedimo blisku koordinaciju po pitanjima međunarodne politike, uključujući stratešku stabilnost, pouzdanu bezbednost Ruske Federacije i Narodne Republike Kine i naše zajedničke akcije u međunarodnim strukturama - naglasio je Lavrov.

Ruski ministar spoljnih poslova je izjavio da što se češće budu održavali sastanci između ministara spoljnih poslova Rusije i Kine u svetu koji se brzo menja, to će efikasnije biti diplomatske veze između Moskve i Pekinga.

 - Globalna situacija se brzo menja i zato što se češće sastajemo, to će naša saradnja biti efikasnija u jačanju diplomatskih veza između Rusije i Kine kako bi se unapredili nacionalni interesi naše dve zemlje - rekao je Lavrov.

On je napomenuo da će im današnji sastanak omogućiti da detaljno i poverljivo razgovaraju o svim pitanjima, kako dolikuje prijateljima i da nacrtaju konkretne korake za unapređenje sprovođenja sporazuma postignutih između lidera Rusije i Kine.

Ranije danas Vang Ji se sastao sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergejem Šojguom radi bilateralnih konsultacija o strateškoj bezbednosti.

(Tanjug)

