ZELENSKI SAOPŠTIO: Pregovarači SAD i Ukrajine doradili okvirni mirovni sporazum iz Ženeve

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da su američki i ukrajinski pregovarači "doradili" okvirni mirovni sporazum koji je sastavljen u Ženevi tokom njihovih nedavnih razgovora na Floridi.

Zelenski je na platformi Iks, napisao da Ukrajina pristupa diplomatiji "najozbiljnije" i da želi da više njenih stranih partnera bude uključeno u proces, prenosi Rojters.

On je rekao i da je Rusija pokrenula "kampanje dezinformacija" pred sastanak američkih i ruskih zvaničnika.

Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je saslušao izveštaj ukrajinske delegacije nakon svih sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući i stvari koje ne mogu da se kažu reći preko telefona.

-Detaljan izveštaj ukrajinske delegacije nakon svih sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama. Lično smo razgovarali o stvarima koje ne mogu da se kažu preko telefona, napisao je Zelenski na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov i učesnici razgovora na Floridi obavestili su ga o glavnim akcentima američke strane u dijalogu.

Radilo se na osnovu dokumenta iz Ženeve, koji je finalizovan.

Zelenski je izrazio zahvalnost načelniku Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andreju Hnatovu, na veoma informativnom brifingu američkih partnera o realnoj situaciji na frontu.

Uz učešće obaveštajnih službi, sa američkom stranom je vođen razgovor o izgledima za sprovođenje određenih koraka na frontu i pitanjima osiguravanja bezbednosti od ruskih napada i narušavanja sporazuma u ​​slučaju prekida vatre, napomenuo je Zelenski.

-Naše diplomate aktivno sarađuju sa svim partnerima da bi osigurale da evropske zemlje i druge članice Koalicije voljnih budu smisleno uključene u razvoj rešenja, naglasio je Zelenski.

On je ukratko obavestio tim o razgovorima sa evropskim liderima i specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom koji su održani dan ranije u Parizu.

Zelenski je, takođe, naložio da se nastavi najkonstruktivniji rad sa timom američkog predsednika Donalda Trampa i sa evropskim partnerima.

-Ukrajinske obaveštajne službe će podeliti sa našim partnerima informacije koje imamo o pravim namerama Rusije i njenim pokušajima da iskoristi diplomatski rad kao paravan za ublažavanje sankcija i blokiranje važnih kolektivnih evropskih odluka, naglasio je on.

Zelenski je kazao da Ukrajina shvata diplomatski rad apsolutno ozbiljno.

-Zainteresovani smo za pravi mir i garantovanu bezbednost. Upravo taj interes mora biti „isceđen“ od ruske strane, a ovaj zadatak se može realizovati samo zajedno sa našim partnerima. Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine biće u stalnom kontaktu sa Amerikom kako bi utvrdio raspored daljih sastanaka, naveo je predsednik Ukrajine.

Američki sekretar Marko Rubio izjavio je posle sastanka američke i ukrajinske delegacije u Majamiju povodom okončanja rata u Ukrajini, da je sastanak bio je veoma produktivan i koristan i da je u pregovorima postignut ogroman napredak.

-Nastavljamo da budemo realni u pogledu toga koliko je ovo teško, ali kako smo postigli napredak, mislim da postoji zajednička vizija da se ne radi samo o okončanju rata, već i o obezbeđivanju budućnosti Ukrajine, budućnosti za koju se nadamo da će biti prosperitetnija nego ikada ranije, rekao je Rubio nakon sastanka u Majamiju, preneo je CNN.

On je istakao da timovi ne rade samo na uslovima koji će okončati borbe između Ukrajine i Rusije, već i na „uslovima koji će Ukrajinu postaviti za dugoročni prosperitet“.

Rubio je kazao da će Rusija imati centralnu ulogu u svakom sporazumu o okončanju rata sa Ukrajinom, ocenjujući mirovne pregovore kao delikatne i komplikovane.

(Tanjug)

