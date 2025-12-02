ZELENSKI SAOPŠTIO: Pregovarači SAD i Ukrajine doradili okvirni mirovni sporazum iz Ženeve
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da su američki i ukrajinski pregovarači "doradili" okvirni mirovni sporazum koji je sastavljen u Ženevi tokom njihovih nedavnih razgovora na Floridi.
Zelenski je na platformi Iks, napisao da Ukrajina pristupa diplomatiji "najozbiljnije" i da želi da više njenih stranih partnera bude uključeno u proces, prenosi Rojters.
On je rekao i da je Rusija pokrenula "kampanje dezinformacija" pred sastanak američkih i ruskih zvaničnika.
Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je saslušao izveštaj ukrajinske delegacije nakon svih sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući i stvari koje ne mogu da se kažu reći preko telefona.
-Detaljan izveštaj ukrajinske delegacije nakon svih sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama. Lično smo razgovarali o stvarima koje ne mogu da se kažu preko telefona, napisao je Zelenski na Fejsbuku.
Prema njegovim rečima, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov i učesnici razgovora na Floridi obavestili su ga o glavnim akcentima američke strane u dijalogu.
Radilo se na osnovu dokumenta iz Ženeve, koji je finalizovan.
Zelenski je izrazio zahvalnost načelniku Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andreju Hnatovu, na veoma informativnom brifingu američkih partnera o realnoj situaciji na frontu.
Uz učešće obaveštajnih službi, sa američkom stranom je vođen razgovor o izgledima za sprovođenje određenih koraka na frontu i pitanjima osiguravanja bezbednosti od ruskih napada i narušavanja sporazuma u slučaju prekida vatre, napomenuo je Zelenski.
-Naše diplomate aktivno sarađuju sa svim partnerima da bi osigurale da evropske zemlje i druge članice Koalicije voljnih budu smisleno uključene u razvoj rešenja, naglasio je Zelenski.
On je ukratko obavestio tim o razgovorima sa evropskim liderima i specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom koji su održani dan ranije u Parizu.
Zelenski je, takođe, naložio da se nastavi najkonstruktivniji rad sa timom američkog predsednika Donalda Trampa i sa evropskim partnerima.
-Ukrajinske obaveštajne službe će podeliti sa našim partnerima informacije koje imamo o pravim namerama Rusije i njenim pokušajima da iskoristi diplomatski rad kao paravan za ublažavanje sankcija i blokiranje važnih kolektivnih evropskih odluka, naglasio je on.
Zelenski je kazao da Ukrajina shvata diplomatski rad apsolutno ozbiljno.
-Zainteresovani smo za pravi mir i garantovanu bezbednost. Upravo taj interes mora biti „isceđen“ od ruske strane, a ovaj zadatak se može realizovati samo zajedno sa našim partnerima. Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine biće u stalnom kontaktu sa Amerikom kako bi utvrdio raspored daljih sastanaka, naveo je predsednik Ukrajine.
Američki sekretar Marko Rubio izjavio je posle sastanka američke i ukrajinske delegacije u Majamiju povodom okončanja rata u Ukrajini, da je sastanak bio je veoma produktivan i koristan i da je u pregovorima postignut ogroman napredak.
-Nastavljamo da budemo realni u pogledu toga koliko je ovo teško, ali kako smo postigli napredak, mislim da postoji zajednička vizija da se ne radi samo o okončanju rata, već i o obezbeđivanju budućnosti Ukrajine, budućnosti za koju se nadamo da će biti prosperitetnija nego ikada ranije, rekao je Rubio nakon sastanka u Majamiju, preneo je CNN.
On je istakao da timovi ne rade samo na uslovima koji će okončati borbe između Ukrajine i Rusije, već i na „uslovima koji će Ukrajinu postaviti za dugoročni prosperitet“.
Rubio je kazao da će Rusija imati centralnu ulogu u svakom sporazumu o okončanju rata sa Ukrajinom, ocenjujući mirovne pregovore kao delikatne i komplikovane.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
UKRAJINSKI POSLANIK: Graničarima je naređeno da ne dozvole Jermaku da napusti zemlju
01. 12. 2025. u 17:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)