POZNATO VREME SUSRETA VITKOFA I PUTINA: Najnovije informacije iz Kremlja

Ana Đokić

02. 12. 2025. u 12:38

RUSKI predsednik Vladimir Putin sastaće se sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom u Kremlju posle 15 časova po srednjeevropskom vremenu, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Putin će u Kremlju primiti gospodina Vitkofa, glavnog američkog pregovarača za ukrajinska pitanja. (Zet američkog predsednika Donalda Trampa) Džared Kušner će takođe biti sa njim - rekao je Peskov, prenela je Ria novosti.

Avion za koji se veruje da prevozi Vitkofa sleteo je na aerodrom Vnukovo u Moskvu. Peskov je rekao da će sastanak trajati "koliko god bude potrebno".

Ova poseta će biti šesta ove godine za američkog specijalnog izaslanika. Očekuje se da će Vitkof na sastanak sa Putinom doneti američke predloge za mirno rešenje u Ukrajini, ističu lokalni mediji.

