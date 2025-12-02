POZNATO VREME SUSRETA VITKOFA I PUTINA: Najnovije informacije iz Kremlja
RUSKI predsednik Vladimir Putin sastaće se sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom u Kremlju posle 15 časova po srednjeevropskom vremenu, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Putin će u Kremlju primiti gospodina Vitkofa, glavnog američkog pregovarača za ukrajinska pitanja. (Zet američkog predsednika Donalda Trampa) Džared Kušner će takođe biti sa njim - rekao je Peskov, prenela je Ria novosti.
Avion za koji se veruje da prevozi Vitkofa sleteo je na aerodrom Vnukovo u Moskvu. Peskov je rekao da će sastanak trajati "koliko god bude potrebno".
Ova poseta će biti šesta ove godine za američkog specijalnog izaslanika. Očekuje se da će Vitkof na sastanak sa Putinom doneti američke predloge za mirno rešenje u Ukrajini, ističu lokalni mediji.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
U SKUPŠTINI IZA POLITIKE: Trag nemačkog mitraljeza
Preporučujemo
VITKOF POLETEO ZA MOSKVU: Ukrajinska kriza ključna tema sa sastanku sa Putinom
02. 12. 2025. u 07:34
VITKOF NAREDNE NEDELjE KOD PUTINA: Pronalaženje rešenja ukrajinskog sukoba – prioritet
26. 11. 2025. u 16:54
DOK UKRAJINA GORI: Otkriveno ŠTA su jeli na sastanku Vašingtona i Kijeva - NIJE SLUČAJNO
01. 12. 2025. u 09:19
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)