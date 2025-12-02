UBIJEN SIN POLITIČARA! Savladali ga u garaži, stavili u "mercedes" i zapalili živog u Beču
DVOJICA Ukrajinaca uhapšeni su u Beču nakon što su ubili svog mladog sunarodnika, sina političara, a potom pokušali da ga spale u automobilu.
Istražitelji veruju da je motiv ubistva mladića, čiji otac je političar iz Harkova, finansijske prirode.
Policija je, u saradnji sa ukrajinskim vlastima i Evropolom, izdala međunarodne poternice za dvojicom osumnjičenih -devetnaestogodišnjim i četrdesetpetogodišnjim Ukrajincem. U 9:00 časova, bečka policija je održala konferenciju za novinare kako bi pružila najnovije informacije o istrazi.
Okolnosti zločina bile su misterija, jer mladić nije bio nepoznat: njegov otac je zamenik gradonačelnika Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini. U sredu uveče, porodica je prijavila nestanak 21-godišnjeg studenta, koji je studirao u Beču. Ubrzo nakon toga, potvrđena je strašna istina - brutalno je ubijen.
Politički motiv je isključen, kako je objasnio pukovnik Gerhard Vinkler, šef Kancelarije kriminalističke policije Beča. Umesto toga, pretpostavlja se da se radi o velikoj sumi novca - nakon zločina ogromna suma je podignuta iz kripto-novčanika žrtve.
Štaviše, jedan od uhapšenih muškaraca kod sebe je imao velike količine dolara.
HOROR U PODZEMNOJ GARAŽI LUKSUZNOG HOTELA
Bečka policija je takođe objavila dodatne detalje o jezivim poslednjim satima mladog Ukrajinca. U podzemnoj garaži luksuznog hotela Sofitel, prvobitno su ga savladali nekoliko muškaraca i brutalno napali, kako pokazuju snimci sa nadzornih kamera.
Policija je pronašla masivne opekotine i jasne tragove udaraca na telu 21-godišnje žrtve.
- Njegovo telo je bilo 80% izgorelo - objasnio je Vinkler.
Muškarac je potom stavljen na zadnje sedište Mercedesa sa ukrajinskim registarskim tablicama i zapaljen, očigledno da bi se prikrili tragovi. Pukovnik Vinkler je naveo gušenje ili toplotni udar kao moguće uzroke smrti. Postoje i nalazi u vezi sa uzrokom požara - istražitelji su pronašli istopljeni kanister benzina na zadnjem sedištu.
Ostaci su na kraju doveli policiju do video snimka sa bečke benzinske pumpe - i samim tim do dvojice osumnjičenih, koji su ubrzo nakon zločina pobegli u Ukrajinu.
Prema rečima pukovnika Vinklera, dvojica osumnjičenih neće biti izručeni Austriji, već će biti procesuirani u svojoj zemlji. Slučaj će biti prebačen iz austrijskog pravosuđa u Ukrajinu.
(Kurir.rs/Kronen Zeitung)
