MAKRON NAKON RAZGOVORA SA ZELENSKIM: Dogovor je finalizovan!

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je danas nakon višesatnih razgovora sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Parizu da je "finalizovan dogovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu".

Foto: Tanjug

On je dodao da će u narednim danima biti održani i razgovori sa američkim zvaničnicima kako bi se razjasnilo učešće zvaničnog Vašingtona, prenosi portal France24.

Francuski predsednik je rekao da će pritisak sankcija na ruski energetski sektor u narednim nedeljama biti najjači do sada.

- Nivo pritiska na naftne i gasne kompanije i naftnu i gasnu industriju u Rusiji biće u narednim nedeljama na najvišem nivou od početka rata. Mislim da je ovo prekretnica - rekao je Makron nakon sastanka sa Zelenskim i naglasio da će nivo pritiska na rusku ekonomiju biti pojačan.

Makron je poručio da će Evropska unija pronaći način da iskoristi zamrznutu rusku imovinu za podršku Ukrajini i dodao da razume zabrinutost koju je izrazila Belgija u kojoj se nalazi najveći deo zamrznute ruske imovine.

Jelisejska palata je saopštila ranije danas da su Emanuel Makron i Vladimir Zelenski razgovarali sa nekoliko lidera, uključujući Kira Starmera, Antonija Koštu, Ursulu fon der Lajen, Marka Rutea i drugim šefovima država ili vlada.

U saopštenju se navodi da su Zelenski i Makron takođe razgovarali sa Stivom Vitkofom, američkim izaslanikom i Rustemom Umijerovim, bivšim ukrajinskim ministrom odbrane koji je sada zadužen za pregovore, preneo je ranije portal BFM TV.

(Tanjug)