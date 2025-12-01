ZAPAD U ŠOKU Britanski lovac sleteo u kinesku bazu! Evo šta s stvarno dogodilo

ZAPADNI mediji, pre svega britanski UK Defence Journal, zabeležili su neobičan incident: na platformi Flajtradar24 (FlightRadar24) pojavio se trag britanskog lovca Jurofajter Tajfun koji, prema prikazanim podacima, kruži i sleće na kinesko ostrvo Hajnan – lokaciju poznatu po jednoj od najvažnijih pomorskih baza Narodnooslobodilačke armije Kine.

Korisnici su odmah primetili nelogičnost, a ubrzo je izašla zvanična analiza: nije reč o britanskom avionu, već o kineskom dronu koji je emitovao tuđi identitet.

Smesta je postalo jasno da incident predstavlja ozbiljan bezbednosni signal, jer se pokazalo koliko je jednostavno manipulisati globalnim sistemima za praćenje letova koji se oslanjaju na ADS-B tehnologiju.

A Chinese drone appeared on FR24 using the ID of RAF Typhoon, flying a drone-like pattern around Hainan before landing on the island. A reminder of how easily ADS-B can be manipulated. pic.twitter.com/AhaSq82YDq — UK Defence Journal (@UKDefJournal) November 20, 2025

KAKO ZAPRAVO FUNKCIONIŠE ADS-B I ZAŠTO JE RANjIV?

ADS-B je otvoreni, nesažvakani radio-signal koji avion emituje u realnom vremenu. U njemu se nalaze podaci o identitetu letelice, poziciji, brzini, visini i kursu. Sistem je zamišljen kao alat civilne avijacije za povećanje bezbednosti, ali je zbog svoje otvorene prirode ranjiv.

Letelica emituje podatke, a zemaljske stanice ih samo primaju. Ne postoji proces verifikacije, digitalnog potpisivanja signala ili proveravanja da li identitet stvarno pripada avionu koji se predstavlja u signalu. Upravo u toj jednostavnosti leži osnovna ranjivost: dovoljno je da letelica emituje signal „ja sam avion XY”, i sistem će to prihvatiti bez provere.

KAKO SE UBACUJE LAŽNI ADS-B IDENTITET

Da bi letelica lažno emitovala identitet drugog aviona, potrebno je samo nekoliko elemenata: predajnik na tačnoj frekvenciji, softver koji generiše ADS-B paket i osnovni parametri leta. Čak i komercijalno dostupni SDR uređaji (software-defined radio) mogu emitovati ADS-B pakete ako nisu tehnički blokirani.

U praksi, postupak izgleda jednostavno:

Pilot ili automatizovani sistem unosi kod transpondera koji odgovara nekoj drugoj letelici.

Sistem zatim generiše ADS-B paket sa lažnim ICAO identifikacionim brojem.

Letelica emituje taj signal istim jačinama i formatima kao civilni avion.

Zemaljske stanice FlightRadar24 ili ADSBexchange hvataju taj signal i prikazuju ga kao legitimnu letelicu.

Upravo zato britanski Tajfun „viđen“ na kineskom Hajmanu nije zapravo ni poleteo.

ZAŠTO BI KINESKI DRON IMITIRAO BRITANSKI LOVAC?

Zapadni izvori navode nekoliko potencijalnih razloga. Prvi je testiranje sposobnosti dezinformisanja – vežbanje simulacije prisustva stranog aviona u blizini sopstvenih baza. Drugi je ispitivanje reakcije zapadnih mreža za praćenje letova i analitičkih centara. Treći je testiranje mogućnosti prikrivanja pravog kineskog drona, tako da ga posmatrači zamene za avion potpuno druge države.

Ako je ovo bio test, jasno je da je uspeo: internet je nekoliko sati bio preplavljen spekulacijama da je britanski avion sleteo na kinesku vojnu bazu.

DA LI SE OVAKVE MANIPULACIJE VEĆ DEŠAVALE?

Ovo nije prvi slučaj lažnih ADS-B signala. U poslednjoj deceniji zabeleženi su brojni slični incidenti širom sveta, a zajedničko im je jedno: svi pokazuju ogromne rupe u globalnom sistemu nadzora civilnih letova.

PRIMER IZ RUSIJE: LAŽNI NATO AVIONI IZNAD KRIMA

Godine 2019. po prvi put se pojavilo više lažnih signala američkih P-8 Posejdon aviona iznad Krima. Zapadni SIGINT analitičari su tada tvrdili da je reč o ruskom testu elektronskog ratovanja.

PRIMER IZ IRANA: LAŽNA POJAVA IZRAELSKIH F-35

Nekoliko puta na platformi RadarBox pojavio se signal koji je tvrdio da izraelski F-35 leti iznad centralnog Irana, što se kasnije ispostavilo kao potpuno lažno emitovanje.

PRIMER IZ SAD: HELIKOPTERI KOJI „NESTAJU“ PA SE POJAVLjUJU STOTINAMA KILOMETARA DALjE

U blizini vojnih baza u SAD zabeležene su serije lažnih letova koji su simulirali helikopterske formacije, što je kasnije objašnjeno kao test sistema elektronskog maskiranja.

Sve ovo pokazuje da otvoreni ADS-B sistem civilne avijacije odavno nije samo alat za bezbednost, već i poprište sofisticiranog elektronskog nadmudrivanja vojnih sila.

ŠTA ZNAČI INCIDENT SA KINESKIM DRONOM?

Pre svega, ovo otvara pitanje poverenja u sve javno dostupne platforme za praćenje letova. Sistem je razvijan za vreme kada dronovi nisu bili faktor, hibridno ratovanje nije postojalo, a elektronsko ratovanje je bilo ograničeno.

Danas, međutim, države koriste i najjednostavnije mehanizme kako bi prikrile svoje aktivnosti, zbunile protivnika ili testirale reakcije javnosti. Kineski dron, koji se svetu predstavlja kao britanski Tajfun, samo je najnoviji primer u sve kompleksnijoj igri maskiranja koja se vodi u vazdušnom prostoru. Naravno, dešavaju se i tehničke greške koje veze nemaju sa vojnom avijacijom.

