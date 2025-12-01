ISTRAGA POŽARA U HONGKONGU: Uhapšeno 11 osoba zbog nebezbedne mreže na gradilištu

ZVANIČNICI Hongkonga saopštili su danas da istraga o smrtonosnom požaru u kojem je stradala najmanje 151 osoba, a više desetina se vodi kao nestalo, pokazuje da mreža koja je prekrivala skele na zgradama u renoviranju nije bila u skladu sa protivpožarnim standardima.

Antikorupcijska agencija je uhapsila 11 osoba, uključujući direktore i inženjerskog konsultanta građevinske kompanije.

Požar, koji je izbio u sredu prošle nedelje, a do petka je potpuno ugašen, započeo je na donjem delu mreže oko jedne zgrade u kompleksu Vang Fuk Kort, da bi se potom brzo proširio u unutrašnjosti jer su poliuretanske ploče planule i razbile prozore.

Vetar je omogućio da se plamen prenese sa zgrade na zgradu, tako da je sedam od osam stambenih kula zahvaćeno vatrom.

Rani testovi mreže pokazali su da je u skladu sa standardima, ali je naknadno uzeto 20 uzoraka sa različitih spratova i utvrđeno da sedam ne ispunjava bezbednosne norme, što ukazuje da su izvođači štedeli kako bi povećali profit, rekao je šef administracije Hongkonga Erik Čan.

- Hteli su samo da zarade na životima ljudi - rekao je Čan. Sekretar za bezbednost Kris Tang naveo je da istražitelji prvobitno nisu mogli da pristupe svim delovima objekta, što je dovelo do novih nalaza.

U kompleksu Vang Fuk Kort živelo je oko 4.600 ljudi, a samo jedna od osam 31-spratnih kula izbegla je požar.

Lokalne vlasti procenjuju bezbednost preostalih zgrada, uključujući onu gde je požar započeo i koja je pretrpela najveće štete.

Vlada Hongkonga je obezbedila sredstva za obnovu domova i dugoročnu podršku, dok su preživeli dobili i novčane subvencije za troškove, uključujući sahrane, i pomoć pri smeštaju.

