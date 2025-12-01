ISTRAGA POŽARA U HONGKONGU: Uhapšeno 11 osoba zbog nebezbedne mreže na gradilištu
ZVANIČNICI Hongkonga saopštili su danas da istraga o smrtonosnom požaru u kojem je stradala najmanje 151 osoba, a više desetina se vodi kao nestalo, pokazuje da mreža koja je prekrivala skele na zgradama u renoviranju nije bila u skladu sa protivpožarnim standardima.
Antikorupcijska agencija je uhapsila 11 osoba, uključujući direktore i inženjerskog konsultanta građevinske kompanije.
Požar, koji je izbio u sredu prošle nedelje, a do petka je potpuno ugašen, započeo je na donjem delu mreže oko jedne zgrade u kompleksu Vang Fuk Kort, da bi se potom brzo proširio u unutrašnjosti jer su poliuretanske ploče planule i razbile prozore.
Vetar je omogućio da se plamen prenese sa zgrade na zgradu, tako da je sedam od osam stambenih kula zahvaćeno vatrom.
Rani testovi mreže pokazali su da je u skladu sa standardima, ali je naknadno uzeto 20 uzoraka sa različitih spratova i utvrđeno da sedam ne ispunjava bezbednosne norme, što ukazuje da su izvođači štedeli kako bi povećali profit, rekao je šef administracije Hongkonga Erik Čan.
- Hteli su samo da zarade na životima ljudi - rekao je Čan. Sekretar za bezbednost Kris Tang naveo je da istražitelji prvobitno nisu mogli da pristupe svim delovima objekta, što je dovelo do novih nalaza.
U kompleksu Vang Fuk Kort živelo je oko 4.600 ljudi, a samo jedna od osam 31-spratnih kula izbegla je požar.
Lokalne vlasti procenjuju bezbednost preostalih zgrada, uključujući onu gde je požar započeo i koja je pretrpela najveće štete.
Vlada Hongkonga je obezbedila sredstva za obnovu domova i dugoročnu podršku, dok su preživeli dobili i novčane subvencije za troškove, uključujući sahrane, i pomoć pri smeštaju.
(Tanjug)
Bonus video:
Dolazak studenata iz Hong Konga
Preporučujemo
HONG KONG U PLAMENU: Gori stambeni kompleks, broje se mrtvi (VIDEO)
26. 11. 2025. u 14:06 >> 14:14
STRAVIČNI SNIMCI IZ HONGKONGA: Najmanje 44 osobe poginule, stotine nestalih, neboderi i dalje gore
27. 11. 2025. u 07:24 >> 07:28
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)