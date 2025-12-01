Svet

BRUTALNOST NA DELU: Ovako se nemačka policija obračunava sa demonstrantima (VIDEO)

В. Н.

01. 12. 2025. u 10:43

POLICIJA je u zapadnonemačkom gradu Gisenu, tokom protesta, koristila biber sprej protiv demonstranata.

Foto: Printskrin

Obarali su ih na zemlju, vukli, udarali...

Više o tome kako se policija u Nemačkoj obračunava sa demonstrantima pogledajte na sledećem LINKU.

