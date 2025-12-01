Svet

VITKOF SUTRA SA PUTINOM U MOSKVI: Stiže spreman nakon sastanka sa Ukrajincima

В.Н.

01. 12. 2025. u 07:43

SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, putuje danas u Moskvu na razgovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom 2. decembra, prenose mediji, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika koji je potvrdio datum sastanka.

ВИТКОФ СУТРА СА ПУТИНОМ У МОСКВИ: Стиже спреман након састанка са Украјинцима

Foto: Profimedia

Kako navodi ruski TV kanal Rosija 1, Vitkof je pozitivno ocenio razgovore delegacija SAD i Ukrajine održane u nedelju u američkoj saveznoj državi Floridi. Kako prenose mediji, američki diplomata je nakon jučerašnjeg sastanka potvrdio spremnost da se u Moskvi sastane sa Putinom u utorak, 2. decembra. 

Istovremeno, prema navodima izvora Si-En-En-a, još nije poznato da li će sa Vitokofom putovati i Trampov zet i jedan od glavnih američkih pregovarača povodom okončanja rata u Ukrajini Džared Kušner, iako je Tramp prethodno nagovestio da će tako biti. Prethodno juče je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov potvrdio da će ruski predsednik primiti Vitkofa pre 4-5 decembra, odnosno pre svoje posete Indiji.

Vitkof putuje u Moskvu nakon što su on i Kušner, zajedno sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, razgovarali sa ukrajinskom delegacijom koju je predvodio sekretar Saveta za bezbednost te zemlje Rustem Umerov.

(Tanjug)

