VITKOF SUTRA SA PUTINOM U MOSKVI: Stiže spreman nakon sastanka sa Ukrajincima
SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, putuje danas u Moskvu na razgovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom 2. decembra, prenose mediji, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika koji je potvrdio datum sastanka.
Kako navodi ruski TV kanal Rosija 1, Vitkof je pozitivno ocenio razgovore delegacija SAD i Ukrajine održane u nedelju u američkoj saveznoj državi Floridi. Kako prenose mediji, američki diplomata je nakon jučerašnjeg sastanka potvrdio spremnost da se u Moskvi sastane sa Putinom u utorak, 2. decembra.
Istovremeno, prema navodima izvora Si-En-En-a, još nije poznato da li će sa Vitokofom putovati i Trampov zet i jedan od glavnih američkih pregovarača povodom okončanja rata u Ukrajini Džared Kušner, iako je Tramp prethodno nagovestio da će tako biti. Prethodno juče je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov potvrdio da će ruski predsednik primiti Vitkofa pre 4-5 decembra, odnosno pre svoje posete Indiji.
Vitkof putuje u Moskvu nakon što su on i Kušner, zajedno sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, razgovarali sa ukrajinskom delegacijom koju je predvodio sekretar Saveta za bezbednost te zemlje Rustem Umerov.
(Tanjug)
