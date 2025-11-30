TRAMP UPERIO PRST U KIJEV: Ukrajina ima ozbiljne probleme

Stanje sa korupcijom u Ukrajini predstavlja problem i ne doprinosi rešenju sukoba, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp.

Foto: Tanjug

„Ukrajina ima ozbiljne probleme“, rekao je američki lider odgovarajući na pitanja novinara u avionu na putu za Vašington iz Floride, gde je proveo vikend povodom Dana zahvalnosti.

„Imaju situaciju sa korupcijom — to im svakako ne pomaže“, dodao je on.

On je istakao i da pregovori sa Ukrajinom o novom planu za rešavanje sukoba idu dobro.

„Postoje prilično dobre šanse da se postigne dogovor“, podvukao je Tramp.

Po njegovim rečima, on ne pokušava da postavi bilo kakve rokove Rusiji u vezi sa rešavanjem situacije u Ukrajini.

Potvrdio je da njegov specijalni izaslanik za Ukrajinu Stiv Vitkof planira da se sastane sa predsednikom Rusije „negde tokom nedelje“.

Mediji su javili da bi Vitkof već sutra mogao da krene za Moskvu.

(Sputnjik)