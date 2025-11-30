"OVO SU VAŽNI DANI ZA UKRAJINU" Zelenski razgovarao sa Ruteom: Zajednički stavovi biće izuzetno efikasni

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je danas sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, nakon čega je najavio "važne dane" za Ukrajinu.

Foto: Profimedia

"Ovo su važni dani i mnogo toga se može promeniti. Tesno koordiniramo i u našim aktivnostima, u aktivnostima svih partnera, zajedničke mere, zajednički stavovi biće izuzetno efikasni", napisao je Zelenski na Telegramu.

On je naveo da je razgovarao telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Istakao je da Ukrajina koordinira napore sa EU, a između ostalog, tema razgovora bila je situacija u diplomatiji.

"Razgovarali smo o diplomatskoj situaciji i imamo zajednički stav o ključnim pitanjima. Takođe je važno da Ursula veoma pažljivo vodi računa o potrebi jačanja naše otpornosti uprkos stalnim ruskim napadima na infrastrukturu i energetiku", dodao je Zelenski.

Ukrajinska delegacija otputovala je u subotu u Sjedinjene Američke Države radi daljeg razgovora o mirovnom planu. U delegaciji su sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov i prvi zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Kislica.

Pregovori u Majamiju su počeli danas i trenutno su u toku.

Kako je ranije preneo Aksios, SAD žele danas da reše sve sporne tačke mirovnog plana Ukrajinom, uključujući pitanje teritorija i bezbednosnih garancija.

Pre sastanka sa ukrajinskim predstavnicima, američki državni sekretar Marko Rubio naglasio je da cilj mirovnog plana nije samo okončanje rata, već i o očuvanje suvereniteta i prosperiteta Ukrajine.



(Tanjug)