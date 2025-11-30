Svet

PLJUŠTALI PENDRECI NA REJV ŽURCI U FRANCUSKOJ: Devet policajaca povređeno tokom intervencije, osam vozila oštećeno

В.Н.

30. 11. 2025. u 16:12

DEVET pripadnika francuske policije povređeno je tokom intervencije na rejv žurci u departmanu Buš di Ron, na jugu Francuske, prenose danas mediji u toj zemlji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Michel Euler

Žurci, koja je održana u napuštenom skladištu u blizini vazduhoplovne baze Istr, prisustvovalo je oko 1.000 ljudi, a događaj nije bio prijavljen, naveo je izvor u policiji za pariski "Figaro".

Snage reda pozvane su da okončaju ovaj skup, a policajci koji su prvi stigli na lice mesta gađani su serijom projektila, nakon čega su stigla pojačanja iz redova policije i žandarmerije.

Kako se navodi, u ovoj operaciji lakše je povređeno devet policajaca, dok je osam vozila oštećeno tokom sukoba.

Pripadnici policije uspeli su da potisnu napadače, a akcija je završena jutros oko 2.45 časova, naveo je pariski list.

(Tanjug)
 

