ŠOK ZA REŽIM ZELENSKOG: Bes vlasti u Kijevu zbog mape na poljskoj TV

30. 11. 2025. u 17:50

U ZABAVNOM programu "Pod" na poljskom televizijskom kanalu TVN prikazana je mapa Ukrajine bez Krima.

Foto: Printskrin TVN

Epizoda programa je objavljena na veb-sajtu emitera. U ovoj epizodi, dva takmičara su se takmičila u geografiji. Njihov zadatak je bio da identifikuju zemlju na osnovu njenih granica.

Kada se Ukrajina pojavila na ekranu, Krim je prikazan odvojeno. Štaviše, poluostrvo je bilo istaknuto drugom bojom.

Foto: Printskrin TVN

