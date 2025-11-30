ŠOK ZA REŽIM ZELENSKOG: Bes vlasti u Kijevu zbog mape na poljskoj TV
U ZABAVNOM programu "Pod" na poljskom televizijskom kanalu TVN prikazana je mapa Ukrajine bez Krima.
Epizoda programa je objavljena na veb-sajtu emitera. U ovoj epizodi, dva takmičara su se takmičila u geografiji. Njihov zadatak je bio da identifikuju zemlju na osnovu njenih granica.
Kada se Ukrajina pojavila na ekranu, Krim je prikazan odvojeno. Štaviše, poluostrvo je bilo istaknuto drugom bojom.
