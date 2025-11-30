POZICIJA Vladimira Zelenskog se svakog dana pogoršava i unutar Ukrajine i na frontu, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

-Jedno je sigurno: svaki dan je izgubljen dan za Zelenskog i kijevski režim. Svakog dana se njihov položaj pogoršava i unutar zemlje i na frontu, rekao je Peskov za ruske medije.

Prema njegovim rečima, Zelenski je napravio mnogo političkih grešaka, uključujući i to što je dozvolio Zapadu da kontroliše unutrašnje strukture Ukrajine.

-Napravio je bezbroj političkih grešaka kada su se zakoni usvajali, a zatim poništavali. Oni imaju svoje odnose sa zapadnjacima koji, na ovaj ili onaj način, kontrolišu NABU (Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine) i druge strukture. Naravno, sada kada postoji trend ka mirovnom rešenju, uključeno je mnogo igrača, rekao je portparol Kremlja.

Peskov je primetio da kijevski režim zbog korupcije puca po šavovima.

-Režim puca po šavovima zbog korupcije oko novca koji su davali Amerikanci i Evropljani. To je zamršeno klupko, nestabilna mešavina. Svako ima nešto o čemu treba da razmišlja. Mislim da niko ne može da predvidi šta će se sutra desiti u Kijevu... Mislim da trenutno, generalno, i u Evropi i u Americi, ima više pitanja nego odgovora u vezi sa neviđenom političkom krizom koja je sada izbila u Kijevu, ocenio je portparol.

O UBRZANOM TEMPU U SVETU

Peskov je dodao i da predsednik Rusije Vladimir Putin brzo i efikasno reaguje na ubrzani tempo međunarodnih dešavanja.

-Sve se veoma ubrzalo, ubrzali su se i svi procesi u međudržavnim poslovima... Naravno, zemlje moraju da prilagode svoje rasporede u skladu sa tim i budu spremne da brzo reaguju. Naš predsednik reaguje brzo i efikasno, na način koji najbolje odgovara interesima naše zemlje, istakao je Peskov.

Prema njegovim rečima, uzrok tome je veliki rat koji se vodi protiv Rusije. Upravo taj rat izaziva veliki preokret u diplomatskim odnosima.

-Najvažnija stvar sada je brzina sastanka, brzina razmene mišljenja, dobijanje informacija iz primarnog izvora i, shodno tome, donošenje odluka koje su u ovom trenutku neophodne, zaključio je portparol.

