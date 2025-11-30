KIJEVSKI REŽIM PUCA PO ŠAVOVIMA Kremlj: Svaki dan ─ izgubljen dan za Zelenskog
POZICIJA Vladimira Zelenskog se svakog dana pogoršava i unutar Ukrajine i na frontu, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
-Jedno je sigurno: svaki dan je izgubljen dan za Zelenskog i kijevski režim. Svakog dana se njihov položaj pogoršava i unutar zemlje i na frontu, rekao je Peskov za ruske medije.
Prema njegovim rečima, Zelenski je napravio mnogo političkih grešaka, uključujući i to što je dozvolio Zapadu da kontroliše unutrašnje strukture Ukrajine.
-Napravio je bezbroj političkih grešaka kada su se zakoni usvajali, a zatim poništavali. Oni imaju svoje odnose sa zapadnjacima koji, na ovaj ili onaj način, kontrolišu NABU (Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine) i druge strukture. Naravno, sada kada postoji trend ka mirovnom rešenju, uključeno je mnogo igrača, rekao je portparol Kremlja.
Peskov je primetio da kijevski režim zbog korupcije puca po šavovima.
-Režim puca po šavovima zbog korupcije oko novca koji su davali Amerikanci i Evropljani. To je zamršeno klupko, nestabilna mešavina. Svako ima nešto o čemu treba da razmišlja. Mislim da niko ne može da predvidi šta će se sutra desiti u Kijevu... Mislim da trenutno, generalno, i u Evropi i u Americi, ima više pitanja nego odgovora u vezi sa neviđenom političkom krizom koja je sada izbila u Kijevu, ocenio je portparol.
O UBRZANOM TEMPU U SVETU
Peskov je dodao i da predsednik Rusije Vladimir Putin brzo i efikasno reaguje na ubrzani tempo međunarodnih dešavanja.
-Sve se veoma ubrzalo, ubrzali su se i svi procesi u međudržavnim poslovima... Naravno, zemlje moraju da prilagode svoje rasporede u skladu sa tim i budu spremne da brzo reaguju. Naš predsednik reaguje brzo i efikasno, na način koji najbolje odgovara interesima naše zemlje, istakao je Peskov.
Prema njegovim rečima, uzrok tome je veliki rat koji se vodi protiv Rusije. Upravo taj rat izaziva veliki preokret u diplomatskim odnosima.
-Najvažnija stvar sada je brzina sastanka, brzina razmene mišljenja, dobijanje informacija iz primarnog izvora i, shodno tome, donošenje odluka koje su u ovom trenutku neophodne, zaključio je portparol.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
GENERAL ZALUŽNI IMA REŠENjE: Dajte Ukrajini nuklearno oružje ili šaljite trupe
30. 11. 2025. u 14:45
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)