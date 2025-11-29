ALARMANTNA SITUACIJA: Američki vojni avioni stalno patroliraju vazdušnim prostorom nadomak Venecuele
AMERIČKI vojni avioni gotovo stalno patroliraju vazdušnim prostorom u blizini Venecuele, piše „Vašington post“.
Ranije je predsednik SAD Donald Tramp najavio zatvaranje vazdušnog prostora iznad Venecuele.
Mediji su 13. novembra objavili da bi vlasti SAD mogle pokušati da svrgnu predsednika Venecuele Nikolasa Madura u narednim danima.
