Svet

ALARMANTNA SITUACIJA: Američki vojni avioni stalno patroliraju vazdušnim prostorom nadomak Venecuele

Novosti online

29. 11. 2025. u 18:00

AMERIČKI vojni avioni gotovo stalno patroliraju vazdušnim prostorom u blizini Venecuele, piše „Vašington post“.

АЛАРМАНТНА СИТУАЦИЈА: Амерички војни авиони стално патролирају ваздушним простором надомак Венецуеле

Foto: Profimedia

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp najavio zatvaranje vazdušnog prostora iznad Venecuele.

Mediji su 13. novembra objavili da bi vlasti SAD mogle pokušati da svrgnu predsednika Venecuele Nikolasa Madura u narednim danima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VITKOF PORUČIO KIJEVU: Probajte drugu taktiku
Svet

0 0

VITKOF PORUČIO KIJEVU: Probajte drugu taktiku

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof smatra da Ukrajina treba da traži od američkog predsednika garancije da u narednih deset godina neće biti uvedene carine, a ne rakete velikog dometa, navodi "Vol strit džornal".

29. 11. 2025. u 20:01

Politika
Tenis
Fudbal
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)

EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)