ZELENSKI IM PRE POLASKA DAO TAJNE DIREKTIVE? Ukrajinska delegacija već na putu za Vašington

Марија Стевановић
Marija Stevanović

29. 11. 2025. u 14:58

UKRAJINSKA delegacija je već na putu za Sjedinjene Američke Države kako bi učestvovala u pregovorima o rešenju ukrajinskog sukoba.

Foto: Tanjug/AP

Ovu informaciju objavio je na Telegramu novoimenovani šef ukrajinske delegacije i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine (SNBO) Rustem Umerov.

Pored toga, na osnovu naloga koji je objavljen na veb sajtu Zelenskog proizlazi da je šef ukrajinskog režima dao tajne direktive delegaciji u vezi sa učestvovanjem u pregovaračkom procesu sa Sjedinjenim Državama, ukrajinskim partnerima i Rusijom.

Umerov umesto Jermaka

Podsetimo,  Vladimir Zelenski imenovao je Rustema Umerova na mesto šefa delegacije za mirovne pregovore sa Rusijom i SAD.

Delegaciju je prethodno predvodio Andrej Jermak, koji je podneo ostavku, zbog korupcijskog skandala u kom se našao.

U delegaciji su ostali:

  • Savetnik šefa Zelenskog kabineta, Aleksandar Bevz;
  • Načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane, Kiril Budanov (unet u spisak ekstremista i terorista u Rusiji);
  • Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, AndrEj Gnatov;
  • Prvi zamenik sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, Evgenije Ostrjanski;
  • Načelnik Spoljne obaveštajne službe, Oleg Ivaščenko;
  • Prvi zamenik ministra spoljnih poslova, Sergej Kislica;
  • Zamenik načelnika Službe bezbednosti Ukrajine, Aleksandar Poklad.

Na spisak je dodat i zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane, Vadim Skibicki.

(Sputnjik)

28. 11. 2025. u 18:23

