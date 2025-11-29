ZELENSKI IM PRE POLASKA DAO TAJNE DIREKTIVE? Ukrajinska delegacija već na putu za Vašington
UKRAJINSKA delegacija je već na putu za Sjedinjene Američke Države kako bi učestvovala u pregovorima o rešenju ukrajinskog sukoba.
Ovu informaciju objavio je na Telegramu novoimenovani šef ukrajinske delegacije i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine (SNBO) Rustem Umerov.
Pored toga, na osnovu naloga koji je objavljen na veb sajtu Zelenskog proizlazi da je šef ukrajinskog režima dao tajne direktive delegaciji u vezi sa učestvovanjem u pregovaračkom procesu sa Sjedinjenim Državama, ukrajinskim partnerima i Rusijom.
Umerov umesto Jermaka
Podsetimo, Vladimir Zelenski imenovao je Rustema Umerova na mesto šefa delegacije za mirovne pregovore sa Rusijom i SAD.
Delegaciju je prethodno predvodio Andrej Jermak, koji je podneo ostavku, zbog korupcijskog skandala u kom se našao.
U delegaciji su ostali:
- Savetnik šefa Zelenskog kabineta, Aleksandar Bevz;
- Načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane, Kiril Budanov (unet u spisak ekstremista i terorista u Rusiji);
- Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, AndrEj Gnatov;
- Prvi zamenik sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, Evgenije Ostrjanski;
- Načelnik Spoljne obaveštajne službe, Oleg Ivaščenko;
- Prvi zamenik ministra spoljnih poslova, Sergej Kislica;
- Zamenik načelnika Službe bezbednosti Ukrajine, Aleksandar Poklad.
Na spisak je dodat i zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane, Vadim Skibicki.
Sputnjik
