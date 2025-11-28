MERC ZAKUKAO ZBOG SASTANKA ORBANA I PUTINA: "Ništa novo, sastao se bez odobrenja EU"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban otputovao je u Moskvu na sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom bez evropskog mandata za pregovore ili odobrenja lidera Evropske unije, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.
- Stav Viktora Orbana nam je odavno poznat. Ovo nije njegova prva poseta Moskvi - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovenačkim premijerom Robertom Golobom u Berlinu.
Merc je podsetio da je mađarski premijer već putovao u Moskvu prošle godine tokom predsedavanja zemlje Evropskim savetom.
- Ovde nema ničeg novog, on ima svoje ideje o okončanju ovog rata - tvrdio je Merc.
Prema njegovoj proceni, ove ideje „još nisu realizovane“.
- Ako neko ima bolje ideje od nas, onda to treba pozdraviti, ali sumnjam da će biti uspešnije nego prošlog puta. Nažalost - dodao je kancelar.
U petak, tokom razgovora u Kremlju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Orban je izjavio da Mađarska vodi suverenu spoljnu politiku i da nije podlegla spoljnim pritiscima zbog saradnje sa Rusijom.
