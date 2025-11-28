Svet

MERC ZAKUKAO ZBOG SASTANKA ORBANA I PUTINA: "Ništa novo, sastao se bez odobrenja EU"

Новости онлине

28. 11. 2025. u 13:28

MAĐARSKI premijer Viktor Orban otputovao je u Moskvu na sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom bez evropskog mandata za pregovore ili odobrenja lidera Evropske unije, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc.

МЕРЦ ЗАКУКАО ЗБОГ САСТАНКА ОРБАНА И ПУТИНА: Ништа ново, састао се без одобрења ЕУ

Foto: Profimedia

- Stav Viktora Orbana nam je odavno poznat. Ovo nije njegova prva poseta Moskvi - rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovenačkim premijerom Robertom Golobom u Berlinu.

Merc je podsetio da je mađarski premijer već putovao u Moskvu prošle godine tokom predsedavanja zemlje Evropskim savetom.

- Ovde nema ničeg novog, on ima svoje ideje o okončanju ovog rata - tvrdio je Merc.

Prema njegovoj proceni, ove ideje „još nisu realizovane“.

- Ako neko ima bolje ideje od nas, onda to treba pozdraviti, ali sumnjam da će biti uspešnije nego prošlog puta. Nažalost - dodao je kancelar.

U petak, tokom razgovora u Kremlju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Orban je izjavio da Mađarska vodi suverenu spoljnu politiku i da nije podlegla spoljnim pritiscima zbog saradnje sa Rusijom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GOLD PARK – ZLATNO ISKUSTVO KUPOVINE NA OTVORENOM!

GOLD PARK – ZLATNO ISKUSTVO KUPOVINE NA OTVORENOM!