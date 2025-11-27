NATO U ČUDU: Rute se obrukao za sve pare, čovek iz publike morao da reaguje
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute nije mogao da se seti koliko je zemalja osnovalo taj savez 1945. godine.
- Koliko se sećam, bilo ih je 10 1949. godine. Ako se ne varam - kazao je Rute.
Čovek iz publike ga je ispravio i rekao da je 12 zemalja osnovalo NATO.
Generalni sekretar Alijanse je potom naglasio da NATO trenutno ima 32 članice.
Preporučujemo
ŠEF NATO PROGNOZIRA: Kraj sukoba Rusije i Ukrajine moguć do kraja godine
26. 11. 2025. u 21:22
KRAJ RATA RUSIJE I UKRAJINE PRE 2026? Evo šta kaže šef NATO-a
26. 11. 2025. u 09:13
JEDNA GREŠKA IH KOŠTALA ŽIVOTA: Otkriven urok nesreće u kojoj su stradali Ana Radović i njen prijatelj (FOTO)
AUTOMOBIL sa telima Ane Radović (20) i Aleksandara Masalušić (37) pronađen je juče na magistralnom putu Požega-Čačak, a prve informacije iz istrage ukazuju da je uzrok teške nesreće prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.
27. 11. 2025. u 18:47
U HITNOJ POMOĆI SE JAVILI NA POZIV SA ANINOG TELEFONA: "Novosti" otkrivaju šta se dešavalo nakon strašne nesreće kod Čačka
ANA Radović (20) iz Čajetine i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada su se survali sa puta Čačak-Požega, a nakon nesreće sa Aninog telefona "ajfon" upućen je poziv hitnoj pomoći, saznaju "Novosti".
27. 11. 2025. u 14:19
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)