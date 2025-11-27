Svet

NATO U ČUDU: Rute se obrukao za sve pare, čovek iz publike morao da reaguje

27. 11. 2025. u 20:30

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute nije mogao da se seti koliko je zemalja osnovalo taj savez 1945. godine.

НАТО У ЧУДУ: Руте се обрукао за све паре, човек из публике морао да реагује

Foto: Profimedia

- Koliko se sećam, bilo ih je 10 1949. godine. Ako se ne varam - kazao je Rute.

Čovek iz publike ga je ispravio i rekao da je 12 zemalja osnovalo NATO.

Generalni sekretar Alijanse je potom naglasio da NATO trenutno ima 32 članice.

