"TO JE DIJABOLIČNO, TO JE SATANSKI" Milanović opleo po Zapadu zbog Ukrajine: NATO se širi seljački

HRVATSKI predsednik Zoran Milanović nazvao je satanskim i nemoralnim delovanje zapadnih zvaničnika koji savetuju Ukrajinu da ne treba da prihvati mirovni plan koji nude američki predsednik Donald Tramp i Rusija.

Foto: Profimedia

- To je dijabolično, to je satanski, da ne kažem nemoralno. Odakle meni pravo da nekome savetujem - nemoj da pristaneš na to, nego nastavi da gineš - rekao je Milanović novinarima u Zagrebu.

Milanović je naglasio da bilo ko od ljudi koji o tome govore, poput šefova većine evropskih država, nema nikakvog uticaja, ali ih to ne sprečava da govore i seju neku vrstu haosa.

- Da li je to njihova populacija? Da li neko ima zemaljsko i božansko pravo da tu odluku donosi bez Ukrajinaca? Neka oni odluče, ali sa strane da sufliram da nikako ne sme da prihvati ono što nudi Trump i Rusija, koja je cena za to? - rekao je Milanović.

On je ponovio da je rat u Ukrajini "proksi" (posrednički) rat između Vašingtona i Moskve, te da će se rešiti isključivo njihovim dogovorom.

Milanović je naveo da je sa jedne strane NATO, termonuklearni savez koji se na prilično arogantan i seljački način širi već godinama, a sa druge Rusija, kako kaže, opasna termonuklearna sila koja celo vreme na to upozorava.

- Oni onda moralizuju i dele savete (Vladimiru) Zelenskom, koji se 2022. godine u Istanbulu i pre toga u Minsku hteo dogovoriti sa Rusima. Međutim, u tome su ga sprečili agenti haosa, koji su ga podsticali na borbu i uveravali ga da će ga podržavati dokle god bude potrebno dok nisu promenili mišljenje - rekao je Milanović.

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je ranije danas rekao da Trampov plan ide u pravom smeru, ali da postoje aspekti koje treba poboljšati kako bi bio prihvatljiv za Ukrajinu i Evropu.

Početna verzija američkog plana izazvala je protivljenje Ukrajine, Francuske, Britanije, Nemačke i Italije, čiji predstavnici su se u nedelju okupili u Ženevi kako bi sprečili dogovor o miru, prenose hrvatski mediji.

(SRNA)