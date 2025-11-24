IZGLEDA DA SE DESIO VELIKI POMAK U PREGOVORIMA: Amerikanci i Ukrajinci zajednički izašli pred novinare

U ŽENEVI su u toku važni pregovori između Sjedinjenih Država i Ukrajine. Razgovori održavaju na dve lokacije: preliminarni razgovori se održavaju u hotelu Interkontinental, dok se formalni pregovori održavaju u zgradi Misije SAD, obe u Ženevi.

Ukrajinsku delegaciju predvodi šef kabineta predsedničke kancelarije Andrij Jermak , a ona razgovara sa američkom delegacijom koju čine državni sekretar Marko Rubio , sekretar vojske Den Driskol , Džared Kušner , zet Donalda Trampa , i specijalni izaslanik Stiv Vitkof.

SAD i Ukrajina - "izmenjeni i usavršeni" mirovni plan

Sjedinjene Američke Države i Ukrajina su razvile "izmenjeni i usavršeni mirovni plan" za okončanje rata sa Rusijom, navodi se u zajedničkom saopštenju dve zemlje objavljenom nakon pregovora u Ženevi, kojima su prisustvovali i evropski predstavnici.

Izgleda da su dve strane sastavile plan na osnovu ranijeg plana koji je sastavila američka vlada, a koji su Kijev i njegovi saveznici smatrali previše povoljnim za Moskvu, navodi Rojters.

U zajedničkom saopštenju objavljenom nakon razgovora između delegacija SAD i Ukrajine u Ženevi, dve strane su navele da su vodile "izuzetno produktivne" razgovore, dodajući da će ih nastaviti u narednim danima. Nisu pružile detalje o brojnim spornim tačkama koje moraju da reše, uključujući pitanje bezbednosnih garancija za Kijev.

Bela kuća je u posebnom saopštenju objavila da nova verzija mirovnog plana uključuje jače bezbednosne garancije i da je ukrajinska delegacija izjavila da novi plan "odražava njihove nacionalne interese". Ukrajinski zvaničnici nisu objavili posebno saopštenje i nisu bili odmah dostupni za komentar, preneo je Rojters.

Američki državni sekretar Marko Rubio, koji je vodio razgovore, rekao je u nedelju da je "veoma optimističan" u pogledu mogućnosti postizanja dogovora o Ukrajini "vrlo brzo".

Strane uključene u pregovore postigle su značajan napredak, rekao je Rubio, naglašavajući da će predsednici takođe morati da se dogovore o konačnom dogovoru i da još uvek postoji nekoliko pitanja na kojima moraju da nastave da rade.

Izaslanici će nastaviti rad na mirovnom planu u ponedeljak, rekao je u nedelju američki državni sekretar, ističući da pregovori traju već tri nedelje, ali da su se značajno ubrzali u protekla četiri dana.

Prema dva dobro upućena izvora, američki i ukrajinski zvaničnici navodno razgovaraju o mogućoj poseti ukrajinskog predsednika Zelenskog Vašingtonu već ove nedelje kako bi razgovarali o mirovnom planu sa predsednikom Trampom, ali još uvek nema potvrđenog datuma.

Zelenski ponovo ide kod Trampa?

Rojters izveštava da američki i ukrajinski zvaničnici razgovaraju o potencijalnoj poseti Volodimira Zelenskog Vašingtonu. Dodaje se da bi se to moglo dogoditi već ove nedelje kako bi se mirovni plan direktno razgovarao sa Donaldom Trampom.

Pozivajući se na dva izvora upoznata sa materijom, Rojters izveštava da bi glavna ideja bila da Tramp i Zelenski direktno razgovaraju o najosetljivijim pitanjima, poput teritorije. Još uvek nema potvrđenog datuma.

Američki državni sekretar Marko Rubio je ranije novinarima rekao da su neka od kašnjenja nastala zbog potrebe za donošenjem odluka "na višem nivou".

Zelenski: Ovo je signal da nas Trampov tim čuje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na društvenim mrežama komentarisao informacije iz Ženeve, rekavši: "Postoje signali da nas Trampov tim čuje". Rekao je da je dobro što je diplomatija aktivirana i očekivao da će ponedeljak biti veoma produktivan dan.

Everyone is offering support, giving advice, providing information — and I am grateful to each and every person who is giving this help to us, to Ukraine. It is important to ensure that the steps to end the war are effective, and that everything is doable. Ukraine has never… pic.twitter.com/9PVteak2aA — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

- Očekujemo da će ishod doneti prave korake. A prvi prioritet je pouzdan mir, garantovana bezbednost, poštovanje našeg naroda i poštovanje svih koji su dali svoje živote braneći Ukrajinu od ruske agresije - rekao je, između ostalog, Zelenski.

Pregovori se nastavljaju sutra

Delegacije su završile svoj rad za danas. Pregovori će se nastaviti sutra, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio. Tvrdio je da je u poslednjih 96 sati postignut značajan napredak. Takođe je rekao da nije video nijedan evropski kontrapredlog i da je diskusija vođena isključivo na osnovu onog koji su ranije predstavile SAD.

Rubio: Tramp je veoma zadovoljan

Novinari su pitali Rubija o ranijem komentaru predsednika Donalda Trampa, koji je rekao da je Ukrajina nezahvalna na podršci SAD. Rubio je rekao da je u međuvremenu razgovarao sa Trampom i da je šef Bele kuće sada "prilično zadovoljan" napretkom koji je postigla američka delegacija.

Na pitanje da li će SAD pružiti bezbednosne garancije Ukrajini, rekao je da neće razgovarati o detaljima onoga na čemu se još radi.

- Svi prepoznajemo da će deo konačnog okončanja ovog rata zahtevati da se Ukrajina oseća bezbedno. To je očigledno nešto o čemu treba razgovarati i mislim da smo postigli značajan napredak po tom i drugim pitanjima - dodao je Rubio.

Objavljene nove tačke plana, Evropa poziva Rusiju nazad u G8

Dok se delegacije SAD i Ukrajine ponovo sastaju iza zatvorenih vrata u Ženevi, Skaj njuz je objavio nove tačke u kontrapredlogu koji je iznela Evropa.

Prema njihovim informacijama, predlog nema 24 tačke, kako je ranije ekskluzivno objavio Telegraf , već 28 (kao američki "original"), a najzanimljivija je ona u kojoj se Evropa slaže da ponovo pozove Rusiju u G8.

Skaj je saznao da će se ovo dogoditi samo ako se SAD, Rusija i Ukrajina slože sa planom, a G7 ga potpiše. Rusija je isključena iz G8 nakon aneksije Krima 2014. godine.

Poenta je:

13. Rusija će se postepeno reintegrisati u globalnu ekonomiju

a. Ublažavanje sankcija biće razmatrano i dogovoreno u fazama i od slučaja do slučaja.

b. Sjedinjene Države će zaključiti dugoročni Sporazum o ekonomskoj saradnji kako bi nastavile međusobni razvoj u oblastima energetike, prirodnih resursa, infrastrukture, veštačke inteligencije, centara podataka, retkih metala, zajedničkih projekata na Arktiku, kao i raznih drugih obostrano korisnih korporativnih mogućnosti.

c. Rusija će biti pozvana nazad u G8

Pregovori se nastavljaju danas

