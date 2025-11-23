KRITIČAN TRENUTAK: Tramp i Stramer razgovarali o Ukrajini

BRITANSKI premijer Kir Starmer razgovarao je sa predsednikom SAD Donaldom Trampom rešavanju sukoba u Ukrajini, navodi se u saopštenju za medije objavljenom na sajtu britanske vlade.

Foto: Shutterstock

- Lideri su razgovarali o različitim aspektima sastanka na visokom nivou o američkom mirovnom planu za Ukrajinu koji se danas održava u Ženevi. Složili su se da u ovom kritičnom trenutku svi moramo zajedno da radimo na postizanju pravednog i trajnog mira - ističe se u saopštenju.

Ovo je drugi razgovor političara u poslednja dva dana. Trampov mirovni plan već je bio tema razgovora u subotu. Nakon dolaska u Južnu Afriku na samit G20, Starmer je 21. novembra pozvao na rad na postizanju mira u Ukrajini na osnovu trenutnog stanja stvari.

Prema planu, čiji je sadržaj procureo u zapadne medije, Sjedinjene Američke Države i druge zemlje moraće da priznaju suverenitet Rusije nad Krimom, Donbasom i drugim teritorijama koje će Ukrajina biti primorana da ustupi. Zauzvrat, Kijev će dobiti američke i evropske bezbednosne garancije. U područjima iz kojih se budu povukle ukrajinske trupe trebalo bi da se uspostavi demilitarizovana zona.

Američka administracija ranije je najavila razvoj plana za ukrajinsko rešenje, napominjući da za sada neće razmatrati njegove detalje, jer je rad još uvek u toku. Kremlj je saopštio da Rusija ostaje otvorena za pregovore i posvećena dogovorima iz Enkoridža.

(Sputnjik)