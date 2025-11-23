RUBIO ZAVRŠIO SA UKRAJINCIMA I ODMAH PORUČIO: "Tačka po tačku - unosimo promene"

ZAVRŠEN je sastanak između Amerikanaca i Ukrajinaca u Ženevi, nakon čega su se oglasio državni sekretar SAD Marko Rubio i saopštio da "SAD prave neke izmene mirnovnog plana".

Foto: Profimedia

Američka i ukrajinska delegacija održale su sastanak u Ženevi, nakon čega su se oglasio državni sekretar SAD Marko Rubio i rekao da "SAD prave neke izmene mirnovnog plana".

Marko Rubio je rekao da su današnji sastanci za njega bili "najproduktivniji i najznačajniji" u mirovnom procesu do sada.

Nakon toga, američki državni sekretar rekao je da Vašingtonov tim pravi "neke izmene" u mirovnom planu, očigledno na osnovu ukrajinskih predloga.

Dodaje da još uvek ima posla i da će možda kasnije imati dodatne informacije.

- Imamo veoma dobar radni proizvod koji je već izgrađen na temelju doprinosa svih relevantnih strana uključenih ovde, i sada smo mogli da prođemo kroz neke od tih stavki, tačku po tačku. I mislim da smo postigli dobar napredak. Naši timovi su sada otišli ​​u svoje sobe dok radimo na nekim od predloga koji su nam ponuđeni, tako da radimo na tome, praveći neke izmene u nadi da ćemo dalje smanjiti razlike i približiti se nečemu sa čime su i Ukrajina i očigledno SAD veoma zadovoljne- rekao je Rubio nakon sastanka, prenosi Sky news.

Ukrajinski zvaničnik Andrij Jermak rekao je da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da se stvari kreću ka "pravednom i trajnom miru".

Izražava zahvalnost SAD, upućujući svoju ličnu zahvalnost predsedniku Trampu.

Kaže da će delegati danas i narednih dana raditi na zajedničkom predlogu sa SAD i evropskim saveznicima.