KIJEVU je u interesu da prihvati američki plan za rešenje sukoba, jer Rusija stalno napreduje, a Ukrajinu čeka teška zima, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

FOTO: AP/Tanjug

„Na bojnom polju se ne očekuju značajne promene, jer se ista stvar dešava već tri i po godine: Rusi napreduju, Ukrajinci gube teritoriju, približava se zima koja će doneti neverovatne teškoće ukrajinskom narodu“, rekao je Sijarto za „Radio Košut“.

Prema njegovim rečima, eskalacija sukoba mogla bi dovesti do trećeg svetskog rata, koji bi prerastao u nuklearni, tako da, ako Ukrajinci prihvate američki plan, „taj rizik se takođe može otkloniti“.

On je dodao da je, dugoročno gledano, nemoguće govoriti o bezbednosnoj arhitekturi u Evropi bez Rusije.

„Rusija je najveća zemlja na svetu i nuklearna sila i svako ko kaže da se budućnost evropske bezbednosti može planirati bez nje priča gluposti“, istakao je Sijarto.

Ministar je takođe izrazio nadu da će evropski političari podržati američki mirovni plan za Ukrajinu, „vođen humanizmom i zdravim razumom“.

Američka administracija ranije je najavila razvoj plana za ukrajinsko rešenje, napominjući da za sada neće razmatrati njegove detalje, jer je rad još uvek u toku. Kremlj je saopštio da Rusija ostaje otvorena za pregovore i posvećena dogovorima iz Enkoridža.

(Sputnjik)