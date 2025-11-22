Svet

DŽONSON U ŠOKU: Izveštaj o ponašanju vlade tokom kovida pokazuje zapanjujuću nedoslednost

BIVŠI britanski premijer Boris Džonson izjavio je danas da je izveštaj o sprovedenoj istrazi o reagovanju vlade pod njegovim vođstvom na epidemiju kovid-19 "zbrkan" i da pokazuje "zapanjujuću nedoslednost".

Foto: Profimedia/printskrin Jutjub/Travel and Discover

Džonson je u kolumni za "Dejli mejl" kazao da nezavisni izveštaj baronice Heder Halet, koja je bivši sudija, u javnoj istrazi koju je on sam naložio u maju 2021. godine, ne daje odgovor na dva pitanja - odakle je virus došao i da li su se zaključavanja isplatila.

"Ostaju samo dva velika pitanja na koja je potreban pravilan odgovor ako želimo da sprečimo da se katastrofa poput kovida ponovi. A to su - kako se zaista pojavio i u kojoj meri su nefarmaceutske intervencije, zaključavanja, socijalno distanciranje i druge, napravile dovoljnu razliku da bi opravdale ogromnu društvenu, ekonomsku, obrazovnu i psihološku štetu koju su ove mere nanele", kazao je Džonson.

Prema izveštaju baronice Heder Halet o odgovoru tadašnje britanske vlade na epidemiju, neozbiljno shvatanje pandemije kovid-19 koje je promovisao Boris Džonson koštalo je tu zemlju 23.000 života, u prvom talasu pandemije 2020. godine.

Bivši premijer je rekao da su oni koji su bili uključeni u odgovor na pandemiju "dali sve od sebe".

"Čini se da ona, ako ništa drugo, želi još zaključavanja. Izgleda da je kritikovala prethodnu konzervativnu vladu što nije dovoljno strogo ili dovoljno brzo uvela zaključavanje, baš kada je ostatak sveta mislio da su zaključavanja verovatno preterana", rekao je Džonson.

U izveštaju, Heder Halet je iznela oštru kritiku Džonsonovog rukovođenja, kao i njegovog kabineta u Dauning stritu, koji je kršio sopstvena pravila tokom pandemije.

"U centru britanske vlade tokom pandemije vladala je toksična i haotična kultura", navela je Halet.

Prema njenim rečima, da je vlada ranije preduzela odlučne mere, uvođenje karantina moglo je da bude potpuno izbegnuto, ali je zbog nepreduzimanja mera karantin postao neizbežan.
 

(Tanjug)

