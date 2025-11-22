"DANAS JE HAMAS OPET PREKRŠIO PRIMIRJE" Netanjahu: Eliminisali smo im pet visokih pripadnika u napadu na Gazu
IZRAEL je danas u vazdušnim napadima na Gazu eliminisao pet visokih zvaničnika palestinskog militantnog pokreta Hamas, kao odgovor na to što su kršili primirje, saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
"Danas je Hamas ponovo prekršio primirje, poslavši teroristu na teritoriju koju drži Izrael da napadne vojnike Izraelskih odbrambenih snaga (IDF). Kao odgovor, Izrael je eliminisao pet visokih terorista Hamasa", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na platformi X, prenosi Tajms of Izrael.
Dodaje se da je "Izrael u potpunosti poštovao primirje, a Hamas nije".
U saopštenju se navodi da je "desetine" pripadnika Hamasa prešlo na stranu linije povlačenja u Gazi, koju kontroliše IDF od stupanja na snagu primirja, 10. oktobra.
"Ponovo pozivamo posrednike da insistiraju da Hamas ispuni svoj deo primirja i plan od 20 tačaka (američkog) predsednika (Donalda) Trampa: Hamas mora odmah vratiti troje preminulih talaca koje još drži i da završi razoružanje i omogući potpunu demilitarizaciju Gaze", dodaje se u saopštenju.
Portparol Agencija civilne zaštite u Gazi Mahmud Basal, kojom upravlja palestinski militantni pokret Hamas, saopštio je ranije da je danas "u pet odvojenih izraelskih vazdušnih napada" u Pojasu Gaze poginula 21 osoba.
(Tanjug)
