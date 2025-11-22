LUKAŠENKO DONEO POTEZ NA RADOST ZELENSKOG: Pri odluci se vodio principima humanizma
Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko pomilovao je 31 ukrajinskog državljanina, izjavila je njegova portparlka Natalija Ejsmont.
Potvrdila je da je u toku predaja oslobođenih Ukrajinaca nadležnim ukrajinskim službama, prenosi Belta.
Precizirala je da su pomilovanja usledila u skladu sa sporazumima postignutim između američkog i beloruskog predsednika predsednika Donalda Trampa i Aleksandra Lukašenka.
"Rukovodeći se principima humanizma i kao gest dobre volje, predsednik je pomilovao 31 ukrajinskog državljanina koji su počinili krivična dela na teritoriji naše zemlje", rekla je Ejsmont.
(Tanjug)
