UHAPŠEN ŽAIR BOLSONARO: Bivšem brazilskom predsedniku lisice na ruke stavljene u porodičnom domu

BIVŠI krajnje desničarski predsednik Brazila Žair Bolsonaro uhapšen je danas u svojoj vili u glavnom gradu Braziliji, saopštila je policija. U saopštenju se navodi da je sproveden preventivni nalog za hapšenje koji je odobrio Vrhovni savezni sud.

Foto: AP Photo/Raul Spinasse, File

Brazilski mediji su naveli da je odveden u bazu savezne policije, sedam milja od predsedničke palate, prenosi Gardijan. Bolsonarove pristalice su planirale da održe „bdenje“ u subotu uveče ispred luksuznog stana u kojem njihov lider živi u kućnom pritvoru od avgusta, na koje je pozvao njegov sin, senator Flavio Bolsonaro u videu na društvenim mrežama.

Neimenovani izvor dobro upućen u situaciju sa Bolsonarom izjavio je za Rojters da je preventivna mera vezana za uslove Bolsonarovog kućnog pritvora.

Bolsonaro je u septembru osuđen na 27 godina i tri meseca zatvora zbog organizovanja puča kako bi se sprečilo da pobednik izbora 2022. godine, Luiz Inasio Lula da Silva, preuzme vlast.

Međutim, sud još nije odredio zatvorsku kaznu za Bolsonaroa zbog tih zločina dok se odvija niz sudskih postupaka i žalbi.

On se više od 100 dana nalazio u strogom kućnom pritvoru zbog kršenja mera predostrožnosti u odvojenom slučaju, u kojem se tereti da je navodno pokušao da utiče na SAD da zaustave krivični postupak protiv njega.