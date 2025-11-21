Svet

"KIJEV MORA DA SHVATI – VREME ZA PREGOVORE JE SADA" Moskva: Prostor za donošenje odluka Zelenskog se sužava kako ruska vojska napreduje

В.Н.

21. 11. 2025. u 13:16

EFIKASNOST ruske vojske treba da ubedi Kijev da je bolje pregovarati odmah nego čekati, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

„Prostor za donošenje odluka od strane Vladimira Zelenskog sužava se kako Oružane snage Rusije napreduju“, pojasnio je on.

Moskva zvanično nije ništa dobila i nije bilo suštinske rasprave o tim tačkama, naveo je on, govoreći o izveštajima o američkom planu za mirovno rešenje ukrajinskog sukoba.

Kremlj želi da pregovori o Ukrajini budu uspešni, zato ih neće voditi u 'režimu megafona', dodao je Peskov.

Kako je istakao portparol Kremlja, Rusija bi više volela da pregovore o spornim pitanjima u odnosima sa SAD i razgovore o rešenju ukrajinskog sukoba posmatra kao dva odvojena toka.

„Zaista smo više želeli da ovo vidimo kao dva odvojena procesa: probleme u odnosima sa SAD i pitanje Ukrajine“, istakao je on.

Prema njegovim rečima, novi samit ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa jeste važan i potreban, ali stručnjaci prvo moraju da urade svoj pripremni deo posla.

„Rusija je u potpunosti otvorena za mirovne pregovore o Ukrajini“, zaključio je Peskov.

Plan SAD o mirovnom rešenju u Ukrajini

U sredu je portal Aksios pisao da Sjedinjene Države vode „tajne konsultacije“ sa Rusijom o izradi novog mirovnog plana koji se sastoji od 28 tačaka podeljenih u četiri kategorije: mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom.

Dan ranije, Kerolajn Livit, portparol Bele kuće, saopštila je da SAD vode pregovore sa obe strane.

Prema podacima stranih medija, plan predviđa:

— predaju Rusiji cele teritorije Donbasa u zamenu za bezbednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država;

— zamrzavanje većeg dela linije dodira u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti;

— zvanično priznanje Krima i Donbasa ruskim;

— smanjenje američke vojne pomoći i brojnosti Oružanih snaga Ukrajine;

— zabranu raspoređivanja stranih trupa na teritoriji Ukrajine;

— odsustvo oružja u Kijevu koje bi moglo da pogađa u dubinu teritorija Rusije;

— utvrđivanje zvaničnog statusa Ukrajinske pravoslavne crkve i proglašenje ruskog jezika za državni;

— ukidanje sankcija Rusiji.

Prema informacijama agencije Rojters, Vašington je stavio do znanja Vladimiru Zelenskom da on mora da prihvati plan.

(Sputnjik)

