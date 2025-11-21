"KIJEV MORA DA SHVATI – VREME ZA PREGOVORE JE SADA" Moskva: Prostor za donošenje odluka Zelenskog se sužava kako ruska vojska napreduje
EFIKASNOST ruske vojske treba da ubedi Kijev da je bolje pregovarati odmah nego čekati, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
„Prostor za donošenje odluka od strane Vladimira Zelenskog sužava se kako Oružane snage Rusije napreduju“, pojasnio je on.
Moskva zvanično nije ništa dobila i nije bilo suštinske rasprave o tim tačkama, naveo je on, govoreći o izveštajima o američkom planu za mirovno rešenje ukrajinskog sukoba.
Kako je istakao portparol Kremlja, Rusija bi više volela da pregovore o spornim pitanjima u odnosima sa SAD i razgovore o rešenju ukrajinskog sukoba posmatra kao dva odvojena toka.
„Zaista smo više želeli da ovo vidimo kao dva odvojena procesa: probleme u odnosima sa SAD i pitanje Ukrajine“, istakao je on.
Prema njegovim rečima, novi samit ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa jeste važan i potreban, ali stručnjaci prvo moraju da urade svoj pripremni deo posla.
„Rusija je u potpunosti otvorena za mirovne pregovore o Ukrajini“, zaključio je Peskov.
Plan SAD o mirovnom rešenju u Ukrajini
U sredu je portal Aksios pisao da Sjedinjene Države vode „tajne konsultacije“ sa Rusijom o izradi novog mirovnog plana koji se sastoji od 28 tačaka podeljenih u četiri kategorije: mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi SAD sa Rusijom i Ukrajinom.
Dan ranije, Kerolajn Livit, portparol Bele kuće, saopštila je da SAD vode pregovore sa obe strane.
Prema podacima stranih medija, plan predviđa:
— predaju Rusiji cele teritorije Donbasa u zamenu za bezbednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država;
— zamrzavanje većeg dela linije dodira u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti;
— zvanično priznanje Krima i Donbasa ruskim;
— smanjenje američke vojne pomoći i brojnosti Oružanih snaga Ukrajine;
— zabranu raspoređivanja stranih trupa na teritoriji Ukrajine;
— odsustvo oružja u Kijevu koje bi moglo da pogađa u dubinu teritorija Rusije;
— utvrđivanje zvaničnog statusa Ukrajinske pravoslavne crkve i proglašenje ruskog jezika za državni;
— ukidanje sankcija Rusiji.
Prema informacijama agencije Rojters, Vašington je stavio do znanja Vladimiru Zelenskom da on mora da prihvati plan.
(Sputnjik)
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
