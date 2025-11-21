AMERIKA ŽESTOKO PRITISKA ZELENSKOG: Ovo je rok do kada mora da potpiše mirovni sporazum o Ukrajini

SJEDINjENE Države snažno pritiskaju Ukrajinu da što pre prihvati mirovni plan koji je administracija američkog predsednika Donalda Trampa dogovorila sa Moskvom kako bi se okončao ruski rat protiv Ukrajine, piše „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na ukrajinske zvaničnike.

Ukrajinski zvaničnici i osoba upoznata sa procesom uporedili su američki pristup sa agresivnim pritiskom koji je Vašington ove godine vršio na predsednika Volodimira Zelenskog da prihvati zahtevan sporazum o pravima na mineralna bogatstva, navodi list.

Plan od 28 tačaka uključuje velike ustupke Kijeva

Prema pisanju „Fajnenšel tajmsa“, mirovni plan od 28 tačaka, koji je predsednik Donald Tramp odobrio juče, a razvili su ga američki i ruski pregovarači, predviđa velike ustupke Ukrajine koje prelaze njene dugogodišnje „crvene linije“.

The full 28-point U.S. peace plan for Ukraine, reportedly backed by Trump, has been published by MP Honcharenko. This thread outlines the key points. What’s clear is that the so-called Witkoff plan heavily favors Russia while offering little to nothing for Ukraine.



1/9 pic.twitter.com/EzuCTiQNRB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2025

Ukrajinski zvaničnici kažu da je administracija predsednika Trampa obavestila Zelenskog i njegov tim da Bela kuća radi prema „agresivnom“ vremenskom okviru kako bi predlog bio finalizovan do kraja godine.

Amerikanci očekuju potpis Zelenskog u roku od nedelju dana

Prema njihovim rečima, američki zvaničnici očekuju da Zelenski potpiše sporazum pre Dana zahvalnosti, odnosno do četvrtka sledeće nedelje, sa ciljem da se mirovni dogovor već ovog meseca predstavi u Moskvi i zaključi početkom decembra.

Međutim, taj rok se smatra veoma malo verovatnim, budući da su zvaničnici iz kabineta ukrajinskog predsednika rekli da nekoliko tačaka predloga predstavlja jasne „crvene linije“ za Ukrajinu.

Ukrajinski zvaničnici dodali su da rade na protivpredlozima za američku stranu.

Očekuje se i otpor ukrajinskog civilnog društva prema svakom sporazumu koji bi se mogao doživeti kao kapitulacija ili kao plan koji ide u korist Moskvi, piše list.

- To je dogovor o mineralima 2.0 - rekao je visoki ukrajinski zvaničnik, misleći na sporazum između Kijeva i Vašingtona sklopljen ranije ove godine, kojim su SAD dobile prava na ukrajinske ključne minerale.

Plan zahteva povlačenje Ukrajine iz delova Donbasa

Kijev je taj sporazum smatrao nužnim kako bi se pridobila naklonost Trampove administracije i obezbedila podrška u odbrani od Rusije.

Kabinet Zelenskog objavio je juče da su Sjedinjene Države zvanično predale mirovni plan Ukrajini.

Plan bi zahtevao da Ukrajina preda teritoriju pod svojom kontrolom u istočnom Donbasu, prepolovi broj pripadnika svojih oružanih snaga i odustane od ključnih kategorija naoružanja.

The American side presented points of a plan to end the war—their vision. I outlined our key principles. We agreed that our teams will work on the points to ensure it’s all genuine.



We're geared up for clear and honest work—Ukraine, the U.S., our European and global partners. pic.twitter.com/DscaCBg4vW — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 20, 2025

U saopštenju kabineta navodi se:

- Predsednik Ukrajine zvanično je dobio od američke strane nacrt plana koji bi, prema oceni američke strane, mogao pomoći u ponovnom oživljavanju diplomatije.

Dodaje se da se Kijev „složio da radi na odredbama plana na način koji bi omogućio pravedan završetak rata“, a Zelenski očekuje razgovor sa Trampom „o postojećim diplomatskim prilikama i ključnim tačkama potrebnim za postizanje mira“.

Reakcije Bele kuće i EU

Portparolka Bele kuće Karolin Levit rekla je da su se Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i američki ministar spoljnih poslova Marko Rubio „tiho“ bavili mirovnim planom poslednjih mesec dana.

- Predsednik podržava ovaj plan - rekla je ona.

- To je dobar plan i za Rusiju i za Ukrajinu, i verujemo da bi trebalo da bude prihvatljiv obema stranama. Radimo veoma intenzivno da ga finalizujemo.

Evropska unija reagovala je pozivom da Evropa i Ukrajina budu uključene u pregovore.

- Nismo čuli ni o kakvim ustupcima sa ruske strane - izjavila je Kaja Kalas, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku, prenosi list.

Britanski premijer Kir Starmer dodao je da se fokusira na „pravedan i trajan mir“ za Ukrajinu:

- O budućnosti Ukrajine mora odlučivati Ukrajina - i toga se moramo držati.

Američka vojska: "Složili smo se oko agresivnog roka potpisivanja"

Portparol američke vojske pukovnik Dejv Batler rekao je novinarima u Kijevu da su Driskol i Zelenski "postigli dogovor o agresivnom roku potpisivanja" mirovnog plana.

- Biće to sporazum između SAD i Ukrajinaca za početak - rekao je Batler.

Today, during a meeting with the U.S. Secretary of the Army, Daniel Driscoll, we discussed options for achieving real peace, the sequencing of our work and formats for dialogue, as well as new impulses for diplomacy. Our teams – of Ukraine and the United States – will work on the… pic.twitter.com/kWXnFh4YNz — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 20, 2025

Drugi američki zvaničnik rekao je da je Driskol pomerio svoje planirano putovanje u Ukrajinu otprilike mesec dana unapred nakon što ga je Bela kuća prošle nedelje zamolila da "pomogne da se pokrenu mirovni pregovori i posluži kao misija utvrđivanja činjenica".

Dodao je i da ministar vojske SAD planira razgovore i s ruskom stranom "kako bi mogao da ima iste razgovore i s njihove strane i dovede nas korak bliže miru".

Trampov plan stiže dok Zelenski slabi politički

Američka inicijativa dolazi u trenutku kada je politička pozicija Zelenskog oslabljena zbog korupcijskog skandala koji je primorao dvojicu ministara na ostavke.

Ranije juče Zelenski se sastao sa američkim vojnim izaslanstvom na čelu sa ministrom vojske Danijelom Driskolom, istaknutom osobom u Pentagonu i bliskim saveznikom potpredsednika Dž.D. Vensa.

Ukrajinski zvaničnici do sada su više puta jasno rekli da su ustupci poput predaje teritorije pod kontrolom ukrajinskih snaga neprihvatljivi za javnost.

Opozicione grupe u Kijevu pozivaju na smenu moćnog šefa kabineta Andrija Jermaka i ostavku cele vlade.

Napetosti u Kijevu

Zelenski je sinoć trebalo da održi stranački sastanak, a poslanici su rekli „Fajnenšel tajmsu“ da su zamoljeni da se uzdrže od postavljanja „političkih pitanja“, što ukazuje na napetosti unutar vlasti.

Dodali su da desetine poslanika podržavaju smenu Jermaka i dublje kadrovske promene.