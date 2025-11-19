PORUKA IZ KREMLJA: Razgovor Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku

TELEFONSKI razgovor između ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa može se organizovati u bilo kom trenutku, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/AP photo

"Moguće je, ako je potrebno, odmah organizovati telefonski razgovor između dva lidera. Ali posao koji mora da prethodi sastanku još nije obavljen", naveo je portparol Kremlja, prenosi TASS.

Peskov je ranije izjavio da je Moskva spremna za pregovore o rešavanju ukrajinskog sukoba, a za obustavu dijaloga optužio je Kijev. Upitan da prokomentariše pisanje medija u vezi sa američkim planom za rešavanje sukoba u Ukrajini, Peskov je napomenuo da Moskva "pažljivo prati sve informacije".

Američki sporazum o Ukrajini koji je danas objavljen u američkim medijima predviđa da Ukrajina ustupi određene teritorije, a takođe zahteva smanjenje broja njenih oružanih snaga. Peskov je ranije rekao da bi Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof mogao da poseti Rusiju u bilo kom trenutku.