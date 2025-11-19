KORUPCIJA UBIJA UKRAJINSKE VOJNIKE Novi detalji optužnice protiv Mindiča: Koja je zapravo cena neproverenih pancira

UKRAJINSKI biznismen Timur Mindič tereti se da je protivzakonito uticao na odluku bivšeg ministra odbrane Rustema Umerova da zaključi ugovor u vrednosti od 218 miliona grivni (5,2 miliona dolara) o nabavci 10 hiljada pancira koji nisu prošli proveru, objavio je na svom Telegram kanalu poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko, pozivajući se na tekst optužnice protiv Timura Mindiča u slučaju korupcije u energetskom sektoru, prenosi TASS.

Prema dokumentu, ugovor su 27. januara 2025. godine potpisali ukrajinsko državno preduzeđe "Državni logistički operator" i kompanija "Milikon".

Kako se navodi u optužnici, Mindič je izvršio nezakonit uticaj na Umerova umešavši se u službene aktivnosti ministra odbrane Ukrajine, tako što ga je nagovarao da prihvati pancire i izvrši uplatu za njih, čime je ostvario materijalnu korist.

-Uspešno sprovođenje ovih kriminalnih aktivnosti zavisilo je od održavanja ličnih veza sa rukovodiocima ministarstava i održavanja redovnih sastanaka sa njima i drugim uticajnim vladinim zvaničnicima, navodi se takođe u optužnici.

-Umerov je direktno čovek Zelenskog. Vladimire Aleksandroviču, sada je vreme da pokažeš hrabrost i dobrovoljno podneseš ostavku, zaključio je ukrajinski poslanik.

Gončarov je takođe pozvao Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) da objavi snimke sa bivšim ministrom odbrane.

Rustem Umerov, koji trenutno obavlja funkciju sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, napustio je zemlju pod izgovorom službenog putovanja usred korupcionaškog skandala.

-Zvanično službeno putovanje Umerova trebalo je da se završi juče. Produžio ga je do 19. novembra. Rusteme, pa, čekamo, napisao je ranije Gončarenko na svom Telegram kanalu.

Gončarenko je takođe izneo informacije o novim navodnim akterima u korupcionaškom skandalu koji je potresao Ukrajinu.

-NABU trenutno vrši pretrese u „Naftogasu“. Konkretno, u domu direktora za bezbednost Vitalija Brovka. Već su mu oduzeli telefon, napisao je on na Telegramu.

Ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije otkrile su ranije ovog meseca da su neki od bliskih saradnika Zelenskog bili umešani u zaveru za krađu oko 100 miliona dolara iz energetskog sektora Ukrajine.

Biznismen Timur Mindič, kog još zovu "novčanik" Zelenskog, najzanimljivije je ime na meti tužilaca. Prema NABU-u, Mindič je pobegao u Izrael pre nego što je optužen u energetskom slučaju. Agencija sada istražuje ko ga je upozorio.

U međuvremenu, ukrajinski ministar pravde German Galuščenko je suspendovan je sa svoje funkcije. On je bio ministar energetike do jula pre nego što je Zelenski rekonstruisao svoju vladu.

