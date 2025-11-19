REŠENA KRIZA U NJUJORKU: Komesarka njujorške policije pristala da sarađuje sa novim gradonačelnikom

KOMESARKA policije grada Njujorka Džesika Tiš saopštila je danas da pristaje da ostane na funkciji pod vođstvom novoizabranog gradonačelnika Zohrana Mamdanija, uprkos njegovim kritikama na račun policije u prošlosti.

Tiš (44) je u zajedničkom saopštenju rekla da ona i Mamdani (34) dele mnoge ciljeve javne bezbednosti za Njujork, kao što su smanjenje kriminala, povećanje bezbednosti zajednica, iskorenjivanje korupcije i pružanje policajcima sredstva, podršku i resurse koji su im potrebni za obavljanje njihovog posla, preneo je Rojters.

Tokom predizborne kampanje, Mamdani se javno izvinio policajcima zbog prošlih kritika, posebno zbog pozivanja na društvenim mrežama 2020. godine da se njihovom odeljenju ukine finansiranje jer je "rasističko, anti-lgbt i da predstavlja veliku pretnju javnoj bezbednosti".

Iako je Mamdani tokom kampanje rekao da bi želeo da zadrži Tiš na funkciji, bilo je neizvesno do njihovog današnjeg zajedničkog saopštenja da li bi i ona pristala na to.

-Divio sam se njenom radu u suzbijanju korupcije u višim ešalonima policijske uprave, smanjenju kriminala u Njujorku i zalaganju za Njujorčane pred autoritarizmom, rekao je Mamdani u saopštenju.

Rojters podseća da se Mamdani obavezao da će zadržati trenutni broj policajaca nakon što položi zakletvu 1. januara 2026. godine.

