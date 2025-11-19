NAJMANJE 19 POVREĐENIH: Napad biber sprejom u školi u Kelnu
NAJMANjE 19 učenika povređeno je danas u incidentu u opšteobrazovnom centru Evropa u nemačkom gradu Keln, od kojih je devetoro hospitalizovano.
Prema preliminarnim informacijama, 16-godišnjaka su u školskom hodniku fizički napala dvojica nepoznatih napadača, koji su koristili biber sprej, prenosi nemački portal WDR.
Nakon toga, napadnuti učenik je, kako se navodi, u samoodbrani takođe upotrebio biber sprej i isprskao napadače, koji su potom pobegli prema izlazu iz zgrade.
Biber sprej se proširio po školskoj zgradi i izazvao povrede kod drugih učenika. Policija izveštava da je najmanje 19 drugih učenika zadobilo lakše povrede usled izlaganja biber spreju.
Devetero od njih je preventivno prevezeno u bolnicu, sa jakim iritacijama oka.
Policija je zaplenila biber sprej koji je koristio 16-godišnjak i pokrenula istragu zbog opasnih telesnih povreda.
(Tanjug)
