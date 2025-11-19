BRITNASKI MINISTAR PRETI PUTINU Brod „Jantar“ oslepeo britanske pilote laserom: London optužuje Moskvu za „opasnu provokaciju“

BRITANSKI ministar odbrane Džon Hili optužio je Rusiju za „opasnu provokaciju“ nakon što je ruski brod „Jantar“navodno usmerio laserske zrake ka pilotima britanskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) tokom operacija praćenja u britanskim teritorijalnim vodama severno od Škotske.

Foto X/dstlmod

Prema tvrdnjama britanskog ministra, brod je istovremeno sprovodio detaljno mapiranje podvodnih kablova, što se u Londonu tumači kao aktivnost sa špijunskim karakterom.

-Ruski brod Jantar nalazi se na ivici naših voda, mapira podvodne komunikacione kablove i istovremeno usmerava laserske zrake na pilote RAF-a, što je izuzetno opasno, izjavio je Hili. „Ako brod krene na jug, bićemo spremni“, dodao je, ističući da je „situacija pod stalnim nadzorom britanske mornarice“.

Njegovu izjavu preneli su brojni britanski mediji, među kojima i „Gardijan“, koji navodi da se incident dogodio početkom nedelje, kada su fregata Kraljevske mornarice i izviđački avion RAF-a upućeni da prate rusko plovilo.

RUSKI BROD POD NADZOROM OD PROŠLE GODINE

Aktivnosti broda Jantar već duže vreme izazivaju bauk britanske vojske i NATO pakta. Još u novembru prošle godine, brod je bio ispraćen iz Irskog mora nakon što je ušao u ekskluzivnu ekonomsku zonu Irske. Nakon tog incidenta, NATO avioni nastavili su njegovo praćenje.

Jantar je poznat kao specijalizovano istraživačko plovilo ruske mornarice, dizajnirano za prikupljanje obaveštajnih podataka, mapiranje morskog dna i podvodnih kablova, ali i za podršku operacijama dubokomorskih podmornica i bespilotnih letelica.

Na Zapadu se već godinama propagira da brod služi i za nadzor komunikacionih sistema NATO-a, koji su od presudne važnosti za prenos vojne i obaveštajne infrastrukture.

UK Defense Secretary John Healey:



‼️Yantar, a Russian spy ship, has directed lasers at the pilots of the UK vessels and RAF P-8 planes deployed to monitor it.



"That Russian action is deeply dangerous, and this is the second time this year that this ship, the Yantar, has… pic.twitter.com/leqYHEK7iP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 19, 2025

BRITANSKI ODGOVOR I UPOZORENjE MOSKVI

Govoreći dramatično pred svojim parlamentom, Hili je istakao da je London rasporedio ratnu fregatu i avion RAF-a da prate svaki pokret ruskog broda. Tokom nadgledanja, kako je naveo, ruska posada je usmerila laser na britanske pilote, što je predstavljalo ozbiljnu opasnost za bezbednost leta.

-Ova ruska akcija je izuzetno opasna i neodgovorna. Ovo je već drugi put ove godine da je Jantar primećen u našim vodama, naglasio je Hili. „Moja poruka Rusiji i predsedniku Putinu je jasna: vidimo vas, znamo šta radite, i ako se Jantar pomeri na jug, bićemo spremni.“

Incident je izazvao veliku pažnju u britanskim bezbednosnim strukturama koje ga forsiraju kroz lepezu svojih medija jer se poklapa sa periodom pojačane ruske pomorske aktivnosti u Severnom moru. London smatra da Rusija sve češće koristi „tehnike sive zone“ (delovanje ispod praga otvorenog sukoba) kako bi testirala sposobnost reagovanja Zapada.

Foto Profimedia/Novosti ilustracija

„NOVA ERA PRETNjI“ I GLOBALNA NESTABILNOST

Ministar Hili je u nastavku dramatičnog govora istakao da svet (zapad) ulazi u, kako je rekao, „novu eru pretnji“ koja zahteva „novu eru odbrane – eru tvrde sile“.

-Naš svet postao je manje predvidljiv i znatno opasniji, izjavio je. -U poslednjih godinu dana videli smo kako izraelsko-iranski rat gura Bliski istok na ivicu haosa, kako oružani sukob između Indije i Pakistana preti nuklearnom eskalacijom, kako kineski špijuni ciljaju našu demokratiju, i kako Putin dodatno eskalira svoj rat u Ukrajini.

Hili je naglasio da Evropa danas svedoči udvostručenim ruskim upadima u vazdušni prostor NATO-a, dok je samo britanski odbrambeni sistem tokom prošle godine pretrpeo više od 90.000 sajber napada. „Nebom Evrope sve češće lete dronovi, a energija, infrastruktura i komunikacije postaju mete. To je realnost sa kojom moramo da se suočimo“, rekao je.

Foto US NAVY

REAKCIJE I KONTEKST

U Londonu se “incident” sa brodom Jantar propagira kao deo šireg trenda ruske provokacije, usmerenog na testiranje granica NATO-a. Stručnjaci ističu da ovakve situacije mogu lako prerasti u ozbiljniji sukob ako dođe do greške ili pogrešne procene.

Britanski mediji podsećaju da je sličan incident zabeležen i 2019. godine, kada su piloti RAF-a prijavili privremeno zaslepljivanje tokom patroliranja iznad Baltičkog mora. I tada je utvrđeno da je uzrok bio usmeren laserski zrak sa neidentifikovanog broda, za koji se kasnije sumnjalo da pripada ruskoj mornarici.

Sada, međutim, britansko Ministarstvo odbrane otvoreno optužuje Moskvu, uz poruku da će svaki sledeći pokušaj ugrožavanja života britanskih vojnika biti tretiran kao „direktan neprijateljski čin“.

Zanimljivo je kako se narativ o ruskim tehnološkim sposobnostima u zapadnim medijima menja u skladu s političkim trenutkom. Pre samo tri godine tvrdilo se da Rusija „vadi čipove iz mašina za sudove i frižidera“ da bi održala ratnu proizvodnju, a danas isti mediji objavljuju da ruski brodovi koriste laserske sisteme sposobne da zaslepe pilote britanskih lovaca najnovije generacije.

oruzjeonline.com

