POGLEDAJTE - SALVA RAKETA H-101 SRUČILA SE NA TERNOPOLJE: Neverovatni snimci udara po zapadnoj Ukrajini (VIDEO)
NA DRUŠTVENIM mrežama pojavio se video-snimak na kojem se jasno vidi kako sedam ruskih krstarećih raketa H-101 gotovo istovremeno pogađa ciljeve u Ternopolju, gradu u zapadnoj Ukrajini.
Na snimku, koji je zabeležen iz više uglova, vidi se kako rakete dolaze niskim letom, ispaljujući infracrvene mamce (baklje) pre udara, što je standardna taktika za ometanje ukrajinskih sistema PVO. U trenutku detonacija, čitavo nebo iznad grada obasjavaju eksplozije.
Prema navodima lokalnih izvora, protivvazdušna odbrana Ukrajine pokušala je da obori projektile, ali kao što vidimo bez uspeha. Čini se da su svi pogodili predviđene ciljeve, među kojima su se kako tvrde ruski izvori nalazili vojno-industrijski i energetski objekti, radio stanica Orion, kao i skladišta bespilotnih letelica i delova za njihovu proizvodnju. Isti izvori dodaju da se na ciljeve u Ternopolju sručilo ukupno devet raketa.
RUSKO MINISTARSTVO ODBRANE: SVI CILjEVI UNIŠTENI
Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je u toku noći izveden masovan kombinovani udar preciznim oružjem dugog dometa na infrastrukturu „režima u Kijevu“. U saopštenju se navodi da su ruske Vazdušno-kosmičke snage upotrebile strateške bombardere Tu-95MS i Tu-160, uz podršku presretača MiG-31, koji su lansirali hipersonične rakete Kinžal.
„Ciljevi napada bili su objekti vojne industrije i energetskog sistema koji podržavaju operacije oružanih snaga Ukrajine“, navodi se u saopštenju. Ministarstvo tvrdi da su svi zadati ciljevi uspešno pogođeni.
U napadu su, pored krstarećih raketa H-101, korišćeni i napadni dronovi tipa Geran-2, koji su ušli u dubinu ukrajinske teritorije i dodatno opteretili sisteme protivvazdušne odbrane.
KIJEV TVRDI DA JE SKORO SVE OBORENO
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, međutim, iznelo je sasvim suprotnu verziju. Prema njihovom saopštenju, „skoro sve ruske rakete i dronovi“ navodno su oboreni. Ipak, snimci sa lica mesta, kao i brojni svedoci demantuju te tvrdnje. Eksplozije i požari su jasno zabeleženi, a lokalni mediji javljaju o prekidima u snabdevanju strujom i požarima u industrijskoj zoni.
Stanovnici Ternopolja i okolnih naselja objavili su desetine video-zapisa koji prikazuju dolazak projektila i višestruke detonacije. „Čuli smo najmanje sedam eksplozija u roku od nekoliko sekundi, sve iz pravca industrijskog područja“, rekao je jedan od svedoka za lokalni portal. Snimak ispred pokazuje pogodak rakete u zgadu.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE RAKETE H-101
Krstareća raketa H-101 (engl. Kh-101) predstavlja jedno od najsloženijih i najpreciznijih oružja koje danas koristi ruska vojska. Dizajnirana je za penetraciju protivvazdušne odbrane i uništavanje strateških ciljeva na velikim daljinama.
Njene glavne karakteristike su sledeće:
Dužina: 7,5 metara
Masa: oko 2.400 kilograma
Domet: između 4.500 i 5.500 kilometara (u zavisnosti od varijante)
Bojeva glava: 400–450 kg (visokoeksplozivna, kasetna ili kombinovana)
Sistem navođenja: inercijalno + satelitsko (GLONASS), uz optoelektronsku korekciju i mapiranje terena
Niska uočljivost: smanjen radarski odraz i let na malim visinama, što otežava otkrivanje
Zahvaljujući kombinovanom navođenju i mogućnosti letenja na visinama od svega 30 do 50 metara, H-101 se teško otkriva i presreće. Tokom leta, raketa neprekidno koriguje kurs, prepoznajući konfiguraciju terena pomoću sistema „terensko skeniranje“.
MODERNIZACIJA I POVEĆANA RAZORNA MOĆ
Od početka ruske specijalne vojne operacije, raketa H-101 je najmanje četiri puta modernizovana. Svaka verzija donela je unapređenja u preciznosti, zaštiti od ometanja i razornoj moći.
Prve varijante imale su bojevu glavu od 450 kg, dok treća modifikacija raspolaže pojačanom bojevom glavom od 800 kg, što joj omogućava da razori čitave industrijske objekte ili energetske komplekse jednim udarom.
Najnovija, četvrta verzija opremljena je kasetnom bojevom glavom, čije submunicije (manje bombe) mogu da se rasprše po velikoj površini. Čak i ako protivraketni sistem obori projektil, deo kasetne municije i dalje pada i eksplodira, nanoseći štetu u krugu od više stotina metara.
Vojni analitičari smatraju da je cilj modernizacije bio da se onemogući efikasna odbrana Ukrajine, jer ni zapadni sistemi poput Patriota i IRIS-T, prema njihovim tvrdnjama, ne uspevaju da presretnu ove rakete sa pouzdanošću većom od 20–30%.
ZNAČAJ UDARA I REAKCIJE
Napad na Ternopolj deo je šireg talasa ruskih udara koji su tokom noći pogodili više oblasti – Vinicu, Lavov i Dnjepropetrovsk. Prema ruskim navodima, cilj je bio da se parališu objekti koji podržavaju logistiku ukrajinskih bespilotnih sistema i transport oružja iz Poljske.
Uprkos pokušajima Kijeva da umanji značaj ovih udara, analitičari ocenjuju da je upotreba najmanje sedam H-101 u nizu jasna demonstracija preciznosti i kapaciteta ruskog strateškog naoružanja.
Snimak iz Ternopolja, koji se brzo proširio društvenim mrežama, izazvao je paniku među stanovništvom zapadne Ukrajine, regiona koji se do sada smatrao jednim od najsigurnijih.
oruzjeonline.com
