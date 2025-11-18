POSLANIK VLADAJUĆE STRANKE UKRAJINE: On treba da ode

Poslanik Fedir Venislavski iz stranke Sluga naroda izjavio je da bi Andrij Jermak, šef predsedničkog kabineta, trebalo da podnese ostavku usred velikog korupcionaškog skandala u energetskom sektoru.

Venislavski je rekao da je unutar stranke Sluga naroda bilo razgovora da "Jermak mora da ode", iako je konačna odluka na ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom.

"Nisam zahtevao da predsednik razreši Andrija Jermaka, ali verujem da bi Jermakova ostavka u ovom slučaju definitivno smirila deo pompe oko vlade [u vezi sa glasanjem u ukrajinskom parlamentu o razrešenju ministara – prim. aut.].

Nije tajna da je vlada formirana uglavnom nakon što su određeni kandidati odobreni u Kancelariji predsednika – da li je to bilo od strane samog predsednika ili zajedničkim donošenjem odluka, ne mogu reći jer nemam te informacije.

I zaista, danas je bilo mnogo razgovora među poslanicima Sluge naroda da Jermak mora da ode, ali odluka o imenovanju šefa Kancelarije predsednika je predsednikova odluka. Videćemo kakvu će odluku doneti kada se vrati i objavi je."

Venislavski je rekao da je okidač za razgovore o Jermakovoj ostavci bila informacija koju je izneo poslanik Jaroslav Železnjak iz stranke Golos, koji je tvrdio da je osoba koja se na snimcima koje je objavio Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) u okviru istrage o Midasu naziva "Ali Baba" upravo Andrij Jermak.

NABU nije ni potvrdio ni demantovao ovu informaciju, ali je ranije Aleksandar Klimenko, šef Specijalizovane antikorupcijske tužilaštva Ukrajine (SAPO), rekao da "izvesni 'Ali Baba' održava sastanke i izdaje uputstva kako bi izvršio pritisak na NABU i SAPO".

Ranije je objavljeno da ključne ličnosti u vladi bliske predsedniku Volodimiru Zelenskom savetuju da smeni Andrija Jermaka nakon visokoprofilne istrage o Midasu koju je sproveo NABU.

(B92)