Svet

ISTINA IZLAZI NA VIDELO: Američki Kongres usvojio odluku o objavljivanju dosijea povezanih sa Epstinom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 11. 2025. u 21:11

AMERIČKI Kongres usvojio je danas odluku o naredbi Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država da javno objavi sve istražne dosijee o pokojnom osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

ИСТИНА ИЗЛАЗИ НА ВИДЕЛО: Амерички Конгрес усвојио одлуку о објављивању досијеа повезаних са Епстином

Foto: Predsednička biblioteka

Čak 427 poslanika glasalo je za usvajanje naredbe, a protiv je bio jedino republikanski poslanik Klej Higins iz Luizijane, javlja CNN.

Nakon usvajanja naredbe, potrebno je da je usvoji i Senat, a nakon toga potrebno je i da naredbu potpiše i američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je ranije najavio da će potpisati naredbu ako je usvoji Kongres.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio
Region

0 0

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio

U KANTONALNOM sudu u Mostaru pred sudijom za prethodni postupak, Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po predlogu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe", kao i "Neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje."

19. 11. 2025. u 12:40

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata