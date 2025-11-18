ISTINA IZLAZI NA VIDELO: Američki Kongres usvojio odluku o objavljivanju dosijea povezanih sa Epstinom

AMERIČKI Kongres usvojio je danas odluku o naredbi Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država da javno objavi sve istražne dosijee o pokojnom osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

Foto: Predsednička biblioteka

Čak 427 poslanika glasalo je za usvajanje naredbe, a protiv je bio jedino republikanski poslanik Klej Higins iz Luizijane, javlja CNN.

Nakon usvajanja naredbe, potrebno je da je usvoji i Senat, a nakon toga potrebno je i da naredbu potpiše i američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je ranije najavio da će potpisati naredbu ako je usvoji Kongres.

Tanjug

