ISTINA IZLAZI NA VIDELO: Američki Kongres usvojio odluku o objavljivanju dosijea povezanih sa Epstinom
AMERIČKI Kongres usvojio je danas odluku o naredbi Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država da javno objavi sve istražne dosijee o pokojnom osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.
Čak 427 poslanika glasalo je za usvajanje naredbe, a protiv je bio jedino republikanski poslanik Klej Higins iz Luizijane, javlja CNN.
Nakon usvajanja naredbe, potrebno je da je usvoji i Senat, a nakon toga potrebno je i da naredbu potpiše i američki predsednik Donald Tramp.
Tramp je ranije najavio da će potpisati naredbu ako je usvoji Kongres.
Tanjug
